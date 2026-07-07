Germania va fabrica rachete americane ATACMS, care vor fi vândute în Europa. Este prima unitate de producție din afara SUA

Lansatoare Himars. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Germania va fabrica rachete balistice tactice americane ATACMS, care o rază de acţiune de până la 300 de kilometri, iar acestea vor fi comercializate în Europa, conform unui acord semnat marţi la Ankara de producătorii de armament american Lockheed Martin şi german Rheinmetall, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Înaintea începerii summitului NATO în capitala turcă, cele două companii au semnat un memorandum de constituire a unei societăţi mixte pentru crearea primului centru european destinat „producţiei, integrării şi distribuţiei de rachete ATACMS pentru forţele NATO şi ale aliaţilor europeni”, afirmă Rheinmetall într-un comunicat.

Directorul general al companiei germane, Armin Papperger, a precizat că producţia acestor rachete va fi stabilită la fabrica sa din Unterluss, în nord-vestul Germaniei.

La rândul său, director executiv al Lockheed Martin pentru Europa, Dennis Goege, a spus că „aducerea coproducţiei ATACMS în Germania este un semnal puternic pentru industria europeană de apărare şi pentru rezilienţa pe termen lung a NATO”.

Aceasta va fi prima unitate de producţie de rachete ATACMS în afara Statelor Unite.

Rachetele ATACMS, care au o rază de acţiune de 300 de kilometri şi sunt lansate cu ajutorul sistemelor terestre HIMARS, au fost folosite intens de Ucraina în războiul cu Rusia. După îndelungi ezitări, administraţia fostului preşedinte american Joe Biden a autorizat la sfârşitul anului 2024 furnizarea unor astfel de rachete Kievului. Ucraina a cerut de asemenea rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune, dar Washingtonul nu a dat curs solicitării.

Din Europa, armata ucraineană a primit rachete franco-britanice cu lansare aeriană Storm Shadow/SCALP, pentru care şi-a adaptat ca platformă de lansare vechile avioane de producţie sovietică Sukhoi SU-27. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat în acest timp pe lângă Germania să transfere armatei ucrainene rachete Taurus, care au o rază de acţiune superioară, de peste 500 de kilometri, solicitare până în prezent respinsă de Berlin.

Fostul cancelar german Olaf Scholz a motivat acest refuz prin faptul că nu doreşte o implicare a militarilor germani în conflictul din Ucraina, având în vedere că operaţiunea de programare a rachetelor Taurus pentru lovirea ţintelor poate necesita participarea militarilor germani pregătiţi pentru operarea acestor rachete, la fel cum procedează militarii englezi şi francezi cu rachetele Storm Shadow/SCALP.