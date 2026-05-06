Germania va primi combustibil pentru avioane de la Israel: Berlinul a cerut ajutor zilele trecute

Israelul va transfera carburant pentru avioane în Germania, după ce Berlinul a solicitat zilele trecute asistenţă ca urmare a crizei din Strâmtoarea Ormuz, arată un comunicat difuzat miercuri de ministerul israelian al energiei, conform Reuters, potrivit Agerpres.

Documentul precizează că transporturile vor fi efectuate în coordonare cu rafinăriile.

Nu s-a precizat despre ce cantităţi este vorba, nici calendarul livrărilor.

Măsura a fost convenită de miniştrii israelieni Eli Cohen, deţinătorul portofoliului energiei, şi Gideon Saar, şeful diplomaţiei, care l-a anunţat pe omologul său german Johann Wadephul, în cursul unei vizite la Berlin.

Îngrijorarea privind aprovizionarea cu carburanţi pentru aviaţie este tot mai mare în întreaga Europă, deoarece războiul Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului a blocat transporturile de petrol şi gaze prin Strâmtoarea Ormuz, calea maritimă prin care trecea o cincime din petrolul şi gazele naturale de pe piaţa mondială.

Preţurile carburanţilor au crescut, iar sezonul turistic de vară se apropie.

Ministerul german al economiei a comunicat că Israelul şi-a manifestat disponibilitatea de a ajuta Germania prin livrări de carburanţi şi gaze, însă contractele fiind negociate direct de companii nu se cunosc detaliile.

Potrivit unui purtător de cuvânt al ministerului, Germania nu se confruntă cu o penurie fizică de energie, însă autorităţile sunt în contact cu firmele de aviaţie pentru a monitoriza impactul potenţial şi pentru a lua măsuri specifice dacă este necesar.