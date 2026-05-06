Lumea în criză, bursele în sărbătoare: Paradoxul piețelor care ating maxime istorice în ciuda războiului cu Iranul. Cum se explică

2 minute de citit Publicat la 09:37 06 Mai 2026 Modificat la 10:08 06 Mai 2026

Indicii bursieri din Statele Unite, Japonia și Coreea de Sud au ajuns la noi maxime istorice, chiar dacă războiul cu Iranul continuă să afecteze economia globală. Investitorii par să ignore riscurile geopolitice imediate, însă întrebarea este ce anume susține această creștere.

Lumea financiară traversează în prezent un paradox evident: piețele bursiere cresc, în timp ce perspectivele economiei reale sunt revizuite în scădere. Deși conflictul cu Iranul perturbă puternic piețele energetice și rutele comerciale, cu efecte negative asupra economiei globale, bursele din Statele Unite, Japonia și Coreea de Sud au atins noi recorduri, scrie Euronews.

La începutul săptămânii, indicele S&P 500 a ajuns la un maxim de 7.273 de puncte, iar indicele tehnologic NASDAQ-100 a depășit 28.000 de puncte. În Asia, indicele Kospi din Coreea de Sud a crescut cu aproape 7%, atingând un nou record, în timp ce TAIEX din Taiwan a ajuns la 41.575 de puncte. În Japonia, Nikkei 225 a atins la finalul lunii aprilie un maxim de 60.909 puncte.

Aceste economii sunt însă printre cele mai expuse la perturbările din Strâmtoarea Ormuz, pe unde trece o mare parte din petrolul mondial. Aproximativ 80% din fluxurile de petrol care tranzitează această rută ajung în Asia, iar întreruperea a 10-12 milioane de barili pe zi crește riscurile energetice pentru țări dependente de importuri, precum Japonia și Coreea de Sud.

La începutul conflictului, bursele din aceste țări au reacționat negativ: indicele Kospi a scăzut cu aproape 20% în primele săptămâni, iar Nikkei 225 a pierdut peste 14%. Ulterior însă, piețele și-au revenit complet.

În Europa, indicii EURO STOXX 50 și STOXX Europe 600 nu au mai atins noi maxime după izbucnirea conflictului, dar se mențin la mai puțin de 10% sub nivelurile record, ceea ce arată o reziliență semnificativă.

Această diferență între evoluția burselor și încetinirea economiei globale, pe fondul unor prețuri ridicate la energie, indică o schimbare importantă în dinamica piețelor. Dar ce anume o explică?

Dominanța tehnologiei și valul inteligenței artificiale

Principalul motor al creșterii burselor din SUA și Asia este avântul sectorului tehnologic, în special dezvoltarea inteligenței artificiale.

În Coreea de Sud și Taiwan, bursele sunt dominate de producători de semiconductori, esențiali pentru economia digitală. Companii precum Samsung și SK Hynix au o pondere majoră în indicele sud-coreean, iar TSMC domină piața din Taiwan.

Aceste companii furnizează infrastructura necesară pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, iar cererea pentru produsele lor continuă să crească, chiar și în contextul crizei energetice.

Același fenomen se vede și în SUA, unde giganți precum Amazon și Alphabet investesc masiv în AI, susținând creșterea piețelor.

Rezultatele financiare confirmă această tendință: companiile din indicele S&P 500 au raportat în primul trimestru o creștere a profiturilor de 28%, peste estimările inițiale de 13%, sectorul tehnologic fiind principalul motor.

Efectul „short squeeze” și optimismul investitorilor

Pe lângă rezultatele companiilor, și dinamica pieței contribuie la creștere. Unii investitori au pariat inițial pe scăderea burselor, anticipând efectele războiului, dar au fost nevoiți ulterior să cumpere acțiuni pentru a-și acoperi pozițiile, ceea ce a alimentat creșterea.

În același timp, există încă speranța unui acord diplomatic între SUA și Iran, care ar putea duce la relaxarea tensiunilor.

Investitorii mizează și pe faptul că, dacă situația se deteriorează, băncile centrale vor interveni pentru a susține economia, așa cum s-a întâmplat și în trecut.

Atât timp cât prețurile ridicate la energie nu afectează puternic consumul, impulsul dat de sectorul tehnologic pare suficient pentru a menține bursele aproape de maxime istorice.

Datele din primul trimestru sugerează că, cel puțin deocamdată, acest optimism are o bază solidă.