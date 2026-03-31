Glonțul care l-a ucis pe Charlie Kirk nu se potrivește cu arma suspectului

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, era liderul organizației Turning Point / Foto: GettyImages

O analiză a Biroului Federal pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozibili (ATF) nu a putut face o legătură concludentă între un fragment de glonț recuperat în timpul autopsiei lui Charlie Kirk și pușca găsită lângă locul uciderii activistului politic de dreapta - iar FBI efectuează teste suplimentare, au declarat avocații acuzatului de crimă al lui Kirk în documente recente depuse la instanță, scrie The Guardian.

În documentele depuse la instanță, echipa de apărare a lui Tyler Robinson a solicitat, de asemenea, o amânare a audierii preliminare programate pentru luna mai, spunând că au nevoie de timp pentru a examina analiza glonțului, precum și o cantitate enormă de alte materiale care ar putea contribui la apărarea suspectului.

Raportul de analiză a gloanțelor realizat de ATF a fost păstrat privat, dar avocații au citat fragmente din alte documente publice care spun că rezultatele au fost neconcludente.

Succesul unei analize balistice criminalistice depinde în mare măsură de dimensiunea și starea fragmentelor de glonț. Experții caută marcaje microscopice unice care rămân pe un glonț pe măsură ce acesta trece prin țeava armei. Zgârieturile sunt ca amprentele digitale, în sensul că nu există două arme de foc care să facă marcaje identice.

Apărarea a declarat în moțiunea sa că ar putea încerca să folosească analiza pentru a-l exonera de vină pe Robinson în timpul audierii preliminare, în timp ce procurorii încearcă să demonstreze că au suficiente dovezi împotriva sa pentru a continua procesul.

Procurorii intenționează să solicite pedeapsa cu moartea pentru Robinson, în vârstă de 22 de ani, acuzat de crimă în cazul uciderii prin împușcare a lui Kirk, comisă pe 10 septembrie în campusul Universității Utah Valley din Orem. Robinson nu a pledat încă.

Procurorii au declarat că pe trăgaciul puștii, pe tubul cartușului tras și pe două cartușe netrase a fost găsit ADN compatibil cu cel al lui Robinson. Avocații apărării notează că rapoartele criminalistice indică faptul că pe unele obiecte a fost găsit ADN-ul mai multor persoane, ceea ce, spun ei, necesită o analiză mai complexă.

Procurorii au declarat că Robinson i-a trimis un mesaj partenerei sale romantice în care spunea că l-a vizat pe Kirk pentru că „se săturase de ura lui” .