Gluma lui Obama despre Casa Albă aurită a lui Trump l-a înfuriat pe designerul Cheesecake Factory. Sursa foto: colaj Getty/Hepta

Fostul președinte Barack Obama nu este încântat de modificările de decor aurite pe care președintele Donald Trump le-a adus Casei Albe de la revenirea sa la putere. „E aur peste tot”, le-a spus Obama democraților, sâmbătă, în cadrul unui miting la Cleveland, înainte de alegerile de la jumătatea mandatului. „Care-i faza cu aurul? Totul... și mai mult aur!” Apoi a urmat poanta: „A făcut ca, la Casa Albă, totul să arate de parcă Saddam Hussein ar fi deschis un Cheesecake Factory.” Unul dintre principalii arhitecți responsabili de designul lanțului Cheesecake Factory a declarat că el nu găsește amuzantă această comparație, informează CNN.

Mulțimea a râs, iar clipul a împânzit rapid internetul. O mică dispută culturală s-a desfășurat cu repeziciune în mediul online, iar, luni, Trump și-a apărat atât pasiunea pentru proiectele de renovare, cât și stilul său de design. „Faptul că spui că seamănă cu un Cheesecake Factory arată exact de ce ai fost un președinte mediocru”, le-a spus Trump jurnaliștilor.

Former President Barack Obama takes a swipe at President Trump's White House renovations, joking that the president should have his own show. "He is very focused on home renovation. He should be on HGTV," Obama says, before mocking Trump's ballroom project, changes to the Rose Garden and the amount of gold decor. Obama even compares the look to Saddam Hussein opening a Cheesecake Factory, asking "What's up with the gold?" — Fox News (@FoxNews) October 25, 2026

Unul dintre principalii arhitecți responsabili de designul lanțului Cheesecake Factory a declarat că nici el nu găsește amuzantă această comparație.

„Mi se pare puțin trist că meschinăria politicii dă naștere unor astfel de replici, mai ales având în vedere toate provocările cu care se confruntă țara noastră astăzi”, a afirmat într-un interviu Rick McCormack, fost vicepreședinte pe probleme de design al lanțului de restaurante, funcție pe care a deținut-o o lungă perioadă.

Former President Barack Obama responds to President Trump criticizing his comparison of Trump's Oval Office decor to The Cheesecake Factory: "I am not making this up. He is literally doing arts and crafts while we are fighting a war and trying to deal with out-of-control prices." https://t.co/ATZ8LVGGsV — CSPAN (@cspan) October 29, 2026

Referirea la Saddam din gluma lui Obama nu era o noutate. Cu mult înainte de actuala campanie de redecorare a lui Trump — în cadrul căreia „Grădina de Trandafiri” (Rose Garden) a fost desființată și pavată pentru a crea o terasă, Aripa de Est a fost demolată pentru a face loc unei noi săli de bal, iar Aripa de Vest a fost „încărcată” cu accente aurii și rame poleite — Peter York, autorul cărții „Dictator Style: Lifestyles of the World’s Most Colorful Despots” („Stilul dictatorilor: Modul de viață al celor mai excentrici despoti din lume”), a comparat stilul ostentativ al lui Trump cu cel al fostului lider irakian. York a subliniat că aceștia, la fel ca alți dictatori, împărtășesc o pasiune pentru aur, marmură și portrete ale propriei persoane.

Reacţie dură la gluma lui Obama

Însă McCormack, care cunoaște atât de bine restaurantul la a cărui decorare a contribuit, încât îi vorbește pe un ton familiar, a reacționat cu iritare când a auzit numele Cheesecake Factory invocat în acest context.

„Cheesecake Factory nu era decorat cu aplicații aurii sau alte elemente de acest gen. Sunt, într-adevăr, două ambianțe complet diferite”, a explicat McCormack. „E ușor să spui: «Uite, aici sunt lucruri strălucitoare pe pereți. Şi la Cheesecake Factory sunt lucruri strălucitoare, hai să le comparăm!», dar asta arată doar că persoana respectivă habar n-are despre ce vorbește.”

McCormack i-a atribuit lui David Overton – cel care a deschis primul restaurant Cheesecake Factory în 1978, la Beverly Hills (California), pentru a promova produsele de patiserie ale mamei sale – meritul de a fi creat estetica prin care compania este cunoscută și astăzi, în cele peste 200 de locații ale sale: o opulență accesibilă (chiar dacă, în prezent, ușor demodată) și un stil maximalist – trăsături care se regăsesc, de altfel, și în meniurile restaurantelor, renumite pentru dimensiunile lor impresionante.

McCormack a contribuit, în calitate de colaborator extern, la amenajarea primelor câteva restaurante ale companiei, iar în 1995 – la câțiva ani după ce lanțul a devenit o companie publică – s-a alăturat echipei Cheesecake Factory cu normă întreagă. În noua sa calitate, McCormack a primit sarcina de a înființa primul departament intern de design al companiei. Timp de 13 ani, el a lucrat pentru a extinde acest stil inconfundabil, de la un număr restrâns de restaurante la noi locații din întreaga țară.

McCormack a amenajat pardoseli din piatră calcaroasă sau granit, pereți tencuiți manual și un sistem de iluminat care punea în valoare elementele distinctive ale sălii grandioase, precum picturile murale de pe tavanele înalte și coloanele impunătoare. Atmosfera sugera deopotrivă stilul egiptean și pe cel european, cu o notă specifică Las Vegas-ului.

„Dave își dorea întotdeauna să existe un anumit sentiment de grandoare în momentul în care cineva intra în local”, a spus McCormack. „Ne doream foarte mult ca, la intrare, oaspeții să aibă parte de o mică surpriză: să descopere că pot lua masa într-un astfel de loc, la un preț accesibil.”

Deși reprezentanții Cheesecake Factory nu au răspuns solicitărilor de a comenta, McCormack ar prefera ca Obama să nu mai folosească numele fostului său angajator în metaforele sale. „Frumusețea stă în ochii privitorului. Designul este apreciat de suficienți oameni, lucru care a transformat Cheesecake într-un succes fenomenal de-a lungul anilor”, a declarat McCormack.

McCormack recunoaște că stilurile de design s-au schimbat considerabil față de anii '90, însă consideră că succesul de durată al lanțului de restaurante se datorează, în parte, spațiilor extravagante pe care a contribuit la crearea lor. Mulți americani își amintesc cu plăcere de cinele speciale sau de sărbătorile în familie petrecute în interioarele teatrale ale restaurantelor, un fapt care îl umple de mândrie.

„Chiar dacă, pe hârtie, ai putea crede inițial că toate aceste elemente nu se potrivesc între ele, cred că modul în care au fost integrate, folosind o paletă cromatică unitară, a reușit să le armonizeze pe toate”, a explicat McCormack.

Unul dintre motivele pentru care McCormack consideră că, în prezent, majoritatea restaurantelor nu seamănă cu Cheesecake Factory este faptul că a construi ceva care să se apropie de acel stil a devenit pur și simplu prea costisitor. „Costurile de construcție au explodat, iar în ziua de azi, a ridica un restaurant a devenit aproape prohibitiv din punct de vedere financiar”, a spus el. „Trebuie să fii foarte chibzuit înainte de a cheltui banii; este o adevărată provocare.”

McCormack nu vede nicio asemănare între munca pe care el și Overton au depus-o în anii '90 și alegerile pe care le face Trump astăzi. El știe că oricine se va muta la Casa Albă după Trump va dori, probabil, să renoveze totul pentru a-și pune amprenta, așa că ar prefera ca oamenii să discute despre chestiuni mai importante și să evite atacurile politice. „Fiecare are gusturi diferite; nu orice design va fi pe placul tuturor – și nici nu ar trebui să fie”, a afirmat el.

„Nu știu cine le-a oferit acel citat și de ce au considerat că este potrivit să-l folosească; e puțin trist, de fapt”, a adăugat McCormack. „Dar vestea bună este că, în acest moment, discutăm despre design.”