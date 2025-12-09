Grecia, paralizată de proteste. MAE: românii să evite zonele afectate și să urmeze rute alternative

Proteste naționale ale fermierilor din Grecia, după suspendarea subvențiilor europene. Foto: Profimedia Images

Ministerul Afacerilor Externe îi anunță pe cetățenii români care se află în Grecia, tranzitează teritoriul elen sau intenționează să călătorească în perioada următoare că protestele fermierilor greci s-au extins și vor continua pe termen nedeterminat, relatează Agerpres.

Potrivit comunicatului transmis marți, manifestațiile pot provoca perturbări serioase ale circulației rutiere, inclusiv blocarea drumurilor naționale și a autostrăzilor, dintre care unele fac legătura cu punctele de trecere a frontierei. De asemenea, sunt posibile întârzieri semnificative în transportul naval și aerian.

Având în vedere caracterul imprevizibil al protestelor și faptul că situația se schimbă frecvent, românii sunt sfătuiți să respecte indicațiile autorităților locale, să folosească rutele alternative recomandate și să evite zonele unde au fost anunțate mobilizări ale fermierilor.

MAE recomandă verificarea periodică a site-urilor companiilor de transport pentru informații actualizate privind programul curselor.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României la Atena: +302106728875; +302106728879, precum și la Consulatul General al României din Salonic: +302310340088. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde operatorii răspund permanent.

Pentru situații speciale, de urgență, sunt disponibile și numerele dedicate:

– Ambasada României la Atena: +306978996222

– Consulatul General al României la Salonic: +306946049076

MAE recomandă consultarea paginilor oficiale de informare:

– https://www.mae.ro, (secțiunea „Sfaturi și alerte de călătorie”)

– https://atena.mae.ro

– https://salonic.mae.ro

– https://www.astynomia.gr