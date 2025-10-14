Grevă în Atena: transportul public afectat de protestele sindicatelor din sectorul privat

Grevă în Grecia: metroul și autobuzele nu circulă din cauza protestelor. Foto: Hepta

Grecia a fost marți afectată de perturbări majore în transportul public, ca urmare a unei greve a angajaților din sectorul public, a doua mobilizare importantă în ultimele două săptămâni împotriva unui proiect de lege care permite extinderea zilei de lucru până la 13 ore, transmite EFE, informează Agerpres.

Autobuzele și tramvaiele au circulat doar între orele 9:00 și 21:00. Metroul a funcționat câteva ore dimineața și la prânz pentru a facilita transportul persoanelor implicate în protestele din centrul orașului Atena. Transportul public a fost afectat și în alte zone ale țării, deoarece mai multe sindicate ale navigatorilor au convocat o grevă de 24 de ore, iar serviciul feroviar interurban a fost suspendat.

„Greva din 14 octombrie reprezintă un moment important în lupta pentru demnitate, timp liber și o viață cu drepturi”, a declarat ADEDY, principalul sindicat din sectorul public. Sindicatul cere retragerea proiectului de lege care permite angajatorilor să impună lucrătorilor o zi de lucru de până la 13 ore.

Deși GSEE, principalul sindicat din sectorul privat, nu s-a alăturat grevei așa cum a făcut în data de 1 octombrie, acesta a îndemnat lucrătorii să participe la demonstrații în Atena și în alte orașe din Grecia.

Proiectul de lege, care urmează să fie supus votului miercuri, permite angajatorilor să impună lucrătorilor o zi de 13 ore, cu un bonus de 40% pentru fiecare oră suplimentară. Guvernul condus de Kyriakos Mitsotakis susține că limita maximă de 48 de ore pe săptămână și 150 de ore suplimentare pe an rămân în vigoare.

Ministrul Muncii, Niki Kerameos, a precizat că ziua de 13 ore va putea fi aplicată legal doar 37 de zile pe an. Guvernul descrie proiectul de lege ca pe o „modernizare” și o „adaptare la nevoile actuale ale forței de muncă și ale mediului de afaceri”. În replică, sindicatele și opoziția de stânga acuză guvernul că readuce Grecia la o „eră medievală” în ceea ce privește drepturile angajaților.