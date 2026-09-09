Guvernul lui Peter Magyar a notificat Bruxelles-ul că îndeplinește condițiile legate de statul de drept

Péter Magyar, prim-ministrul Ungariei. Sursa foto: Hepta

Ungaria a notificat oficial Bruxelles-ul că a îndeplinit condițiile privind statul de drept, un pas care ar putea debloca 4,2 miliarde de euro din fondurile UE și ar putea restabili accesul cercetătorilor și studenților ungari care au fost excluși din programele europene, transmite Euronews.

Guvernul ungar a informat oficial Comisia Europeană cu privire la reformele adoptate pentru a răspunde îngrijorărilor UE legate de statul de drept, o măsură care ar putea debloca fonduri de coeziune în valoare de 4,2 miliarde de euro și ar putea restabili accesul la programele UE, potrivit sursei citate.

"Comisia Europeană a primit notificarea scrisă a Ungariei în temeiul Regulamentului privind condiționalitatea legată de statul de drept. Notificarea prezintă demersurile menite să remedieze situația care a dus la adoptarea unor măsuri de protecție", a scris Piotr Serafin, ccomisarul european pentru Buget, Luptă Antifraudă și Administrație Publică, miercuri, într-o postare pe X.

Notificarea vine în urma unui acord încheiat în luna mai între premierul ungar, Péter Magyar și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a inclus fonduri blocate din cauza preocupărilor legate de corupție și de respectarea statului de drept.

La sfârşitul anului 2022, Consiliul UE a suspendat 6,3 miliarde de euro din fondurile de coeziune destinate Ungariei, invocând deficienţe în mecanismele anticorupţie, conflicte de interese şi probleme sistemice în domeniul achiziţiilor publice.

Această sumă inițială a fost între timp redusă din cauza pierderilor, ceea ce înseamnă că Budapesta ar putea recupera acum 4,2 miliarde de euro, în cadrul unui proces mai amplu de normalizare a relațiilor cu Bruxelles-ul, care a început după ce Péter Magyar l-a înlăturat pe Viktor Orbán de la putere, în aprilie.

Rezolvarea problemei depășește deblocarea acestei sume: mecanismul de condiționalitate a blocat, de asemenea, , finanțarea pentru fundațiile ungare de interes public și entitățile afiliate, o structură juridică pe care guvernul o folosește pentru a prelua controlul asupra unor instituții publice, precum universitățile.

Ca urmare, studenții și cercetătorii din Ungaria au fost excluși de la programe ale UE, precum programul de schimburi Erasmus+ și granturile pentru cercetare din cadrul Horizon Europe.

Jurnaliştii de la Euronews au mai scris că, în ultimele săptămâni, Comisia Europeană şi guvernul ungar au colaborat pentru evaluarea reformelor adoptate, iar Bruxelles-ul urmează să stabilească dacă măsurile luate de Budapesta răspund suficient preocupărilor care au stat la baza sancţiunilor financiare, informează sursa citată.

Ungaria rămâne eligibilă pentru aproximativ 10 miliarde de euro prin Facilitatea de redresare şi rezilienţă, instrumentul european destinat sprijinirii economiilor după pandemia de COVID-19, iar o nouă cerere de plată din partea Budapestei este aşteptată la sfârşitul lunii septembrie.

În acelaşi timp, puţin peste 2 miliarde de euro din fondurile de coeziune sunt în continuare blocate din cauza preocupărilor privind sistemul de azil, legislaţia referitoare la protecţia copilului şi libertatea academică, conform sursei.

Comisia Europeană are la dispoziţie o lună pentru a evalua notificarea Ungariei, ulterior, dosarul va fi transmis Consiliului UE împreună cu un proiect de decizie, iar ridicarea mecanismului de condiţionalitate poate fi decisă numai de statele membre, potrivit publicaţiei.

Notificarea reprezintă un nou pas în procesul de apropiere dintre Budapesta şi Bruxelles şi ar putea contribui la normalizarea relaţiilor dintre cele două părţi, după mai mulţi ani de dispute referitoare la statul de drept şi utilizarea fondurilor europene.