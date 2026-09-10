Guvernul lui Peter Magyar vrea aderarea la zona euro. Șeful Băncii Centrale spune că 80% dintre unguri vor schimbarea forintului

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Guvernul lui Peter Magyar va accelera eforturile pentru ca Ungaria să se alăture zonei euro, fapt confirmat și de guvernatorul Băncii Centrale, Mihaly Varga.

„Ne dorim o introducere cu succes a monedei euro, nu neapărat una rapidă, dar, bineînțeles, dacă este rapidă, nimeni nu va obiecta”, a spus oficialul ungar, joi, la Întâlnirea Itinerantă a Economiștilor de la Budapesta.

Varga spune că e nevoie de o economie pregătită și de o strategie clară și lipsită de ambiguitate. De asemenea, șeful guvernului ungar, Peter Magyar, a spus că se așteaptă ca îndeplinirea criteriilor să se facă până în 2030.

Varga a mai spus că, pe baza sondajelor recente, 80 la sută dintre unguri doresc introducerea monedei euro și înlocuirea forintului.

Pentru aderarea la zona euro, țările UE obligate prin tratat să se alăture (Polonia, România, Cehia, Suedia) trebuie să îndeplinească un set clar de criterii – (1) stabilitatea prețurilor, o inflație scăzută (2) echilibru bugetar stabil (3) un deficit sustenabil, (4) stabilitatea ratei de schimb a monedei sale și (5) dobânzi stabile.

Cea mai recentă țară care s-a alăturat zonei euro este Bulgaria, din 1 ianuarie 2026. Dintre țările europene care nu au încă euro, doar Danemarca are în tratatul său de aderare un „opt-out” și va păstra coroana daneză.