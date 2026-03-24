Guvernul Republicii Moldova declară stare de urgență energetică după atacurile Rusiei care au deconectat linia Vulcănești–Isaccea

Linia 400 kV Vulcănești-Isaccea este principala arteră de import din sistemul ENTSO-E - rețeaua europeană care coordonează operatorii sistemelor de transport al energiei electrice din Europa. FOTO: Agerpres

Guvernul Republicii Moldova a aprobat marți instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026, potrivit Agerpres.

Decizia a fost luată în contextul atacurilor militare ale Rusiei asupra infrastructurii din sudul Ucrainei care au dus la scoaterea din funcțiune a liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești - Isaccea. Măsura este fundamentată de analiza riscurilor, de necesitatea unor intervenții urgente pentru protejarea infrastructurii critice și mobilizarea resurselor suplimentare.

Conform procedurilor legale, această decizie necesită adoptarea și instituirea oficială de Parlament, astfel că a fost convocată o ședință extraordinară a Parlamentului marți.

Linia 400 kV Vulcănești-Isaccea este principala arteră de import din sistemul ENTSO-E - rețeaua europeană care coordonează operatorii sistemelor de transport al energiei electrice din Europa. Aceasta asigură în mod normal între 60% și 70% din consumul malului drept al Republicii Moldova. În prezent, fluxurile pe această direcție sunt la 0 MW, ceea ce generează un deficit estimat de până la 350-400 MW în orele de vârf începând cu ziua de miercuri.

“Chiar dacă sistemul funcționează momentan stabil prin utilizarea liniilor de 110 kV în regim insularizat și prin reconectarea LEA 330 kV Bălți-Dnestrovsc, aceste resurse sunt limitate și pot acoperi doar o fracțiune din necesarul național. Mai mult, procesul de restabilire este îngreunat de identificarea unor rămășite de drone prăbușite în apropierea infrastructurii afectate pe partea ucraineană, fiind necesare lucrări de deminare înainte ca echipele tehnice să poată interveni în totalitate în siguranță”, se arată într-un comunicat al Ministerului Energiei.

Efectele declarării stării de urgență

În acest context, declararea stării de urgență nu este doar o formalitate, ci un mecanism juridic care oferă pârghiile necesare pentru a preveni un prejudiciu masiv al sistemului: în primul rând, permite adoptarea unor decizii rapide pentru asigurarea resurselor energetice, inclusiv prin derogări de la normele obișnuite de achiziții, pentru a garanta continuitatea furnizării către cetățeni; în al doilea rând, oferă cadrul pentru alocarea imediată a mijloacelor financiare necesare procurării energiei și echipamentelor de urgență; în al treilea rând, permite Guvernului să dispună, la nevoie, raționalizarea consumului și impunerea unor reguli speciale de funcționare pentru operatorii economici, astfel încât să protejăm obiectivele critice ale economiei și instituțiile sociale, se precizează în comunicatul Ministerului Energiei din Republica Moldova.

“Totodată, acest regim facilitează o coordonare strategică centralizată prin CNMC, asigurând comunicarea constantă cu partenerii din România și Ucraina, dar și informarea corectă a populației despre măsurile de economisire necesare. În paralel, echipele tehnice continuă monitorizarea permanentă și verificările în teren. Reiterăm că această măsură este una de protecție a securității naționale, cu scopul de a limita efectele crizei și de a asigura funcționarea serviciilor vitale - sănătate, servicii sociale, ordine publică și altele”, se mai arată în comunicat.