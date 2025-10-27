Haos în SUA: Peste 8.000 de zboruri au fost amânate sau anulate, iar blocajul guvernamental continuă. Ce aeroporturi mari sunt afectate

Tabelă cu zboruri anulate. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Zeci de aeroporturi majore din Statele Unite s-au confruntat duminică cu zboruri anulate și întârzieri semnificative ale curselor, în contextul blocajului guvernamental federal care a intrat în a 26-a zi și a paralizat parțial sistemul național de trafic aerian, transmit AP și Bloomberg.

Potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA), mai multe aeroporturi importante, printre care Newark Liberty (New Jersey), Boston Logan, Los Angeles International (LAX), Oakland și San Francisco International, au fost afectate de măsuri temporare de oprire a zborurilor din cauza lipsei de personal și a altor probleme operaționale.

Ce aeroporturi din SUA sunt afectate grav de lipsa de persoanal

La Newark Liberty, zborurile au fost întârziate în medie cu 82 de minute, iar restricțiile au fost menținute până la ora 00:59 (ora locală). La Boston, un avion imobilizat pe pistă a determinat o oprire la sol până la ora 16:30. În Los Angeles, o lipsă de personal a declanșat duminică dimineață o suspendare temporară a zborurilor, ridicată ulterior, potrivit postului local KTLA.

Aeroporturile din Oakland și San Francisco au fost, de asemenea, afectate, cel din urmă raportând întârzieri de aproximativ 44 de minute.

Întârzieri între 15 și 30 de minute s-au înregistrat și pe alte aeroporturi mari, inclusiv la Las Vegas (Harry Reid), Dallas-Fort Worth, Washington Reagan National, LaGuardia (New York), Denver, Orlando, Seattle-Tacoma și Chicago O’Hare.

Secretarul american al Transporturilor: „Vom încetini sau chiar vom opri traficul”

FAA a explicat că principalele cauze ale perturbărilor sunt lipsa de personal, condițiile meteo, cererea crescută și măsurile de gestionare a traficului aerian. Agenția nu a răspuns solicitărilor de comentarii, precizând într-un mesaj automat că „din cauza întreruperii finanțării, FAA nu poate răspunde cererilor media de rutină”.

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a confirmat că deficitul de controlori de trafic aerian se agravează, ceea ce forțează reducerea volumului de zboruri pentru a garanta siguranța. „Jobul meu este să mențin spațiul aerian sigur. Dacă nu avem suficienți controlori, vom încetini sau chiar vom opri traficul”, a declarat Duffy într-un interviu acordat postului Fox News.

Peste 8.000 de zboruri au fost întârziate duminică în SUA

Peste 8.000 de zboruri au fost întârziate duminică în SUA, în timp ce mii de controlori de trafic, neplătiți de aproape o lună, au început să lipsească de la muncă. Duffy a avertizat că situația se va înrăutăți în zilele următoare, cu mai multe întârzieri și anulări, pe măsură ce deficitul de personal din turnurile de control se adâncește.

Blocajul guvernamental, început pe 1 octombrie, a fost declanșat de disputa dintre republicani și democrați privind finanțarea subvențiilor pentru sistemul de sănătate Affordable Care Act („Obamacare”). Până la reluarea finanțării, angajații federali nu vor primi salarii.

În plus, Departamentul Agriculturii al SUA a anunțat că, începând cu 1 noiembrie, nu va mai distribui ajutoare alimentare prin programul SNAP (cunoscut drept „food stamps”), din lipsă de fonduri – măsură care va afecta milioane de americani cu venituri reduse.

„Rezervorul este gol”, a transmis instituția într-un comunicat, acuzând Partidul Democrat de impasul politic.