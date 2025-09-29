Igor Dodon spune că nu va accepta rezultatul alegerilor și anunță protest pentru luni. El cere repetarea scrutinului

Igor Dodon a spus că nu va accepta rezultatul alegerilor dacă le pierde. Foto: Captură video.

Igor Dodon, liderul de facto al opoziției din Republica Moldova, anunță că nu va recunoaște rezultatul alegerilor dacă vor fi câștigate de PAS, partidul pro-european al Maiei Sandu, și că va organiza o mișcare de protest în fața Parlamentului Republicii Moldova, luni, începând cu ora 12:00. „Nu vă supuneți ordinelor dictatoriale ale unei puteri politice cuprinse de panică și agonie”, a instigat el, într-un mesaj pentru forțele de ordine.

Igor Dodon anunţă într-un mesaj pe facebook în limba engleză că „mâine se va lua o decizie cu privire la acţiunile viitoare”.

„De asemenea, mâine, la ora 12:00, ne vom întâlni cu toţii în faţa clădirii Parlamentului pentru un protest paşnic în apărarea alegerii populare. Facem apel la toate comunităţile, la toate forţele politice - indiferent de orientarea lor ideologică, şi la toţi liderii de opinie publică - să cheme la unitate. Facem apel la consolidare împotriva ameninţării generale la adresa democraţiei, a cetăţenilor şi a statului – dictatura PAS. Plecăm fără simboluri de partid, doar cu steagul statului, pentru a proteja democraţia şi vocea poporului”, scrie Dodon în mesaj.

„Mâine, ziua, la orele (sic!) 12:00, ne întâlnim toți în fața parlamentului, fără drapele de partid, fără simbolici de partid, venim să ne apărăm votul nostru, Victoria poporului împotriva PAS-ului. În caz dacă în noaptea aceasta vor fi falsificări, noi nu vom recunoaște alegerile parlamentare și vom cere alegeri repetate.

De aceea, împreună toți, am venit să protestăm pașnic”, spune același Igor Dodon, într-un clip video filmat în această seară, înconjurat de oameni ai partidului său și vorbind printr-un megafon.

El transmite un mesaj pentru reprezentanţii organizațiilor statului şi ai forţelor de ordine.

„Înţelegem că panica puterii este mare şi că sunteţi supuşi unei presiuni semnificative. Ştim că, printre altele, vi se poate cere să acţionaţi contrar Constituţiei. Cu toate acestea, vă rugăm să vă amintiţi: voi serviţi ţara şi poporul său, nu forţele politice temporare.

Puterea se schimbă, iar cea actuală s-a epuizat deja, pleacă. Daţi dovadă de demnitate şi responsabilitate. Nu vă supuneţi ordinelor dictatoriale ale unei puteri politice cuprinse de panică şi agonie.

Poporul este stăpânul ţării şi astăzi şi-a exprimat clar voinţa. Nu vă opuneţi alegerii poporului. Fiţi conştienţi de consecinţe. În trecutul recent, alţi decidenţi au plătit scump pentru acţiuni chiar mai puţin grave decât cele care vi se cer astăzi. Nu trădaţi democraţia, Constituţia şi Patria de dragul unei puteri agresive şi speriate. Crimele împotriva poporului nu au rămas niciodată nepedepsite. Staţi de partea poporului”, a mai spus Dodon.

El i-a îndemnat pe moldoveni să vină la protest.

„Încă o dată, dragi cetăţeni, dragi moldoveni, ne vedem mâine la ora 12:00 la Parlament. Astăzi am votat pentru schimbare. Iar mâine o vom proteja. Acum facem apel la pace. De asemenea, cerem autorităţilor să fie responsabile. Nu vom tolera revolte în masă. Dar nici voi nu încercaţi să provocaţi poporul. Alegerile s-au încheiat. Poporul a votat. Iar această alegere trebuie respectată”, spune Igor Dodon în mesaj.

PAS, partidul pro-european al președintei Maia Sandu se îndreaptă spre o victorie solidă în alegerile parlamentare de duminică. Partidul pro-european se menține pe primul loc cu aproximativ 45%, după numărarea a peste 85% din voturi.