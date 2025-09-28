Ori, ori: Republica Moldova își alege duminică, la alegerile parlamentare, viitoarea direcție în Europa: Bruxelles sau Moscova

Spionii GRU antrenează oameni pentru manifestații și proteste violente la Chișinău. Scopul: Provocarea de alegeri anticipate și înlătur26 Sep
Condamnatul fugar Ilan Șor vrea să aducă la guvernare în R. Moldova partide loiale Moscovei, care să declanșeze în următoarele luni alegeri parlamentare anticipate. Acesta a fost a transmis un mesaj audio care a intrat în posesia publicației deschide.md. „În această campanie, va trebui să șmecherim, astfel încât, în decurs de 3-4 luni, să obținem declanșarea alegerilor parlamentare anticipate”, a transmis oligarhul fugit la Moscova.
„În această campanie, va trebui să șmecherim, astfel încât, în decurs de 3-4 luni, să obținem declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, dar cu alți judecători și procurori, cu o Comisie Electorală Centrală corectă și să participăm la procese asupra cărora vom putea influența”, le-a declarat condamnatul fugar.
Totodată, el a îndemnat membrii blocului să nu se dea bătuți, pentru că toate acțiunile din ultimele luni „s-au desfășurat conform planului”.
În tot acest context, doi bărbați au fost reținuți vineri de autoritățile din Serbia pentru că au organizat antrenamente de luptă tactică pentru români și moldoveni. Astfel, aproximativ 150 de cetățeni din România și Republica Moldova au participat la instruirea din apropierea orașului Loznica, în care au fost pregătiți să le opună rezistență polițiștilor din Republica Moldova în cazul unor tulburări sociale în ziua alegerilor, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne din Serbia.
Potrivit anchetei realizate de Direcția Poliției Criminale – Serviciul pentru combaterea terorismului și Agenția de Informații pentru Securitate „scopul acestor antrenamente ar fi fost pregătirea pentru a opune o rezistență fizică mai eficientă forțelor de poliție din Republica Moldova în cazul unor tulburări în timpul zilei alegerilor din această țară, programate pentru 28 septembrie anul acesta.”
Arestările din Serbia vin la câteva zile după ce autoritățile de la Chișinău au efectuat percheziţii la 250 de adrese, după ce poliţiştii şi serviciile secrete au aflat că mai multe persoane ar fi plănuit acţiuni de destabilizare în ţară, după alegerile parlamentare care vor avea loc duminică, 28 septembrie. În urma descinderilor, au fost reţinuţi 74 de suspecţi.
Astfel, Kremlinul pregătește terenul pentru organizarea de proteste violente pentru înlăturarea de la putere a președintei Maia Sandu, după alegerile parlamentare care vor avea loc duminică, avertizează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Ofițerii de informații ruși au antrenat cetățeni moldoveni în metode de provocare a protestelor și transformare a acestora în manifestații violente.
Cum îmbină Kremlinul tehnologia AI pe TikTok cu metoda clasică de furt „Caruselul”26 Sep
Iar Moscova nu doarme niciodată. Kremlinul a turat la maximum întregul său aparat de propagandă și rețele de influență, după cum arată o investigație a jurnaliștilor de la Nord News, care s-au infiltrat timp de 5 luni într-o structură specială, coordonată de ONG-ul „Evrazia”, fondat de oligarhul fugar Ilan Șor și susținut de Kremlin.
Ținta: tinerii de pe TikTok, Instagram, poate și Telegram, Facebook.
Sunt tineri care nu citesc, stau toată ziua pe telefon și nu sunt interesați de viața politică sau socială. Dar și persoanele în etate sunt vizate, pentru că au timp. Li se bagă sub ochi clipuri generate de AI – voce, text, imagine – cu un mesaj clar, care schimbă percepția realității. Ăsta este și scopul Federației Ruse: să schimbe percepția oamenilor, să nu se uite moldoveanul spre Occident”, a spus jurnalistul Nord News, Dumitru Pelin.
Conform jurnalistului moldovean, „Rusia lansează 300 de atacuri, Republica Moldova este în stare să riposteze la 100”
Ce facem cu restul? Cine ne ajută?
Totodată, poliția din Republica Moldova a găsit buletine de vot gata ștampilate într-o tipografie din Chișinău.
Potrivit anchetatorilor, datele sugerează o legătură între cei care au fabricat aceste buletine și partidul pro-rus care urma să beneficieze de pe urma infracțiunii de fraudă electorală.
Acest caz pare a fi o exemplificare a așa-numitei metode „Caruselul"” numită ca atare de premierul de la Chișinău, Dorin Recean.
Metoda presupune ca mai mulți alegători, cărora li s-au promis bani, să se prezinte la secții, să ridice un buletin de vot de la membrii secțiilor, iar în cabina de vot să substituie exemplarul ridicat cu cel gata ștampilat, și să-l introducă în urnă pe acesta din urmă.
Buletinul ridicat, dar neștampilat, urmează să fie predat persoanelor care coordonează frauda, iar votantul își primește banii pe baza lui.
Mesajele electorale ale partidelor: de la „Vom introduce testarea psihologică, inclusiv psihiatrică” la „Turul 2 nu va fi”26 Sep
Chișinăul este, în aceste zile, plin de afișe electorale al partidelor care concurează la alegerile parlamentare.
„Vom introduce testarea psihologică și medicală obligatorie, inclusiv psihiatrică, pentru candidații la funcția de președinte, prim-ministru, miniștri și deputați”, este prima promisiune electorală postată pe un afiș electoral al celor de la „Partidul Nostru”, condus de Usatîi.
Promisiunile Partidului Nostru, condus de Renato Usatîi. Foto: antena3.ro
„Vom trăi ca în Europa” vine concluzia.
În cazul partidelor proruse, cum e cazul Blocului Patriotic, promisiunile vin direct în limba rusă.
Afiș electoral al Blocului Patriotic (prorus). Foto: antena3.ro
Cei de la PAS cer votul cetățenilor moldoveni, cu avertismentul că, în cazul acestor alegeri „Turul 2 nu va fi”.
Afiș electoral PAS în Republica Moldova. Foto: antena3.ro
„Nu putem lăsa țara pe mâna Rusiei”, se arată în afișul celor de la PAS
Luptă electorală strânsă între pro-europeni și pro-ruși26 Sep
Votul celor din diaspora s-ar putea dovedi astfel decisiv, în condițiile în care ultimul sondaj de opinie arată o luptă electorală extrem de strânsă: Partidul Acțiune şi Solidaritate, PAS, fondat de Maia Sandu, este creditat cu 24,9% din intențiile de vot, în vreme ce Blocul Patriotic (prorus) ar obține 24,7% din sufragii.
Imagine din Chișinău, înainte de alegeri. Foto: antena3.ro
Blocul Alternativa, despre care guvernul de la Chișinău spune că promovează o agendă pro-Kremlin, este susținut de 7,2% din alegători. Totodată, formațiunea „Partidul Nostru”, condusă de Renato Usatîi, fost primar al orașului Bălți, ar obține 5,4% din voturi.
Precedentele alegeri parlamentare, din 2021, au marcat o victorie clară a forțelor pro-europene. Din cele 101 mandate de deputat (parlamentul de la Chișinău este unicameral), PAS a obținut 63 de mandate.
Peste 26% dintre cetățenii cu drept de vot nu s-au decis încă pe cine să voteze.
În aceste condiții, Moscova și-ar dori la Chișinău lideri pro-ruși. Iar Kremlinul pare deja angajat all-in în atingerea acestui obiectiv.
Moldova votează, duminică26 Sep
Cetățenii moldoveni sunt așteptați duminică la alegerile parlamentare, un scrutin care se dovedește crucial pentru viitorul european al țării. Republica Moldova este în prezent în plin proces de aderare la Uniunea Europeană și este ținta continuă a unui război hibrid din ce în ce mai intens al Federației Ruse.
Republica Moldova are în prezent o populație de peste 2,4 milioane de locuitori, conform Biroului Național de Statistică al țării.
În același timp, se estimează că în jur de 1,2 milioane de cetățeni moldoveni trăiesc în diaspora (în special în țările UE).
Pentru aceste alegeri Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat peste 2,7 milioane de buletine de vot, care vor fi utilizate în secțiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova.
Același CEC a precizat că în Registrul de Stat al alegătorilor sunt înscriși peste 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot.
De unde această diferență de 500 de mii de cetățeni?
Diferența de aproape 500 de mii dintre numărul celor înscriși în registru și numărul de buletine de vot efectiv tipărite e dată de numărul de cetățeni moldoveni din diaspora, care nu au înregistrat un domiciliu în Republica Moldova și cei care au reședința înregistrată în Transnistria, teritoriu aflat „provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova”, conform CEC.