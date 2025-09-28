Ori, ori: Republica Moldova își alege duminică, la alegerile parlamentare, viitoarea direcție în Europa: Bruxelles sau Moscova

26 Sep

Condamnatul fugar Ilan Șor vrea să aducă la guvernare în R. Moldova partide loiale Moscovei, care să declanșeze în următoarele luni alegeri parlamentare anticipate. Acesta a fost a transmis un mesaj audio care a intrat în posesia publicației deschide.md. „În această campanie, va trebui să șmecherim, astfel încât, în decurs de 3-4 luni, să obținem declanșarea alegerilor parlamentare anticipate”, a transmis oligarhul fugit la Moscova.

Totodată, el a îndemnat membrii blocului să nu se dea bătuți, pentru că toate acțiunile din ultimele luni „s-au desfășurat conform planului”.

În tot acest context, doi bărbați au fost reținuți vineri de autoritățile din Serbia pentru că au organizat antrenamente de luptă tactică pentru români și moldoveni. Astfel, aproximativ 150 de cetățeni din România și Republica Moldova au participat la instruirea din apropierea orașului Loznica, în care au fost pregătiți să le opună rezistență polițiștilor din Republica Moldova în cazul unor tulburări sociale în ziua alegerilor, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne din Serbia.

Potrivit anchetei realizate de Direcția Poliției Criminale – Serviciul pentru combaterea terorismului și Agenția de Informații pentru Securitate „scopul acestor antrenamente ar fi fost pregătirea pentru a opune o rezistență fizică mai eficientă forțelor de poliție din Republica Moldova în cazul unor tulburări în timpul zilei alegerilor din această țară, programate pentru 28 septembrie anul acesta.”

Arestările din Serbia vin la câteva zile după ce autoritățile de la Chișinău au efectuat percheziţii la 250 de adrese, după ce poliţiştii şi serviciile secrete au aflat că mai multe persoane ar fi plănuit acţiuni de destabilizare în ţară, după alegerile parlamentare care vor avea loc duminică, 28 septembrie. În urma descinderilor, au fost reţinuţi 74 de suspecţi.

Astfel, Kremlinul pregătește terenul pentru organizarea de proteste violente pentru înlăturarea de la putere a președintei Maia Sandu, după alegerile parlamentare care vor avea loc duminică, avertizează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Ofițerii de informații ruși au antrenat cetățeni moldoveni în metode de provocare a protestelor și transformare a acestora în manifestații violente.