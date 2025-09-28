Alertă cu bombă la podul peste Nistru care leagă Republica Moldova de Transnistria. Circulația a fost blocată și au intervenit geniștii

Foto: Captură Twitter.

Autoritățile de la Chișinău au informat cu privire la o nouă alertă cu bombă, de această dată pe un pod care leagă orașele Rezina și Rîbnița. Circulația a fost blocată pe acest pod, iar geniștii au fost trimiși pentru a vedea dacă alertă este una reală. Geniștii „au intervenit în teren, după ce, prin apeluri telefonice robotizate, am fost sesizați despre alerte cu bombă în mai multe locații din Zona de Securitate”, au transmis autoritățile de la Chișinău.

„Serviciile specializate acționează conform protocoalelor și asigură securitatea cetățenilor.

Totodată, încurajăm cetățenii să meargă la vot, să consulte exclusiv sursele oficiale de informare și să manifeste prudență față de narațiunile promovate intenționat de actori care urmăresc subminarea procesului electoral”, a mai precizat poliția din R. Moldova.

Autoritățile spun că aceste alerte sunt false și sunt menite să oprească populația din a merge la vot. Procesul nu a fost întrerupt decât în Genova pentru o scurtă perioadă de timp, iar acum, evident din cauza acestei alerte pe podul dintre Reghina și Rîbnița, circulația a fost suspendată iar oamenii așteaptă geniștii pentru a vedea dacă această suspiciune cu bombă se confirmă.