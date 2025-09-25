Ilan Șor a fost înregistrat în timp ce vorbește despre planul secret de la Kremlin pentru Moldova: „Eu știu cum să fac asta”

Ilan Șor a constituit la Moscova blocul Pobeda. Foto: Profimedia Images

Condamnatul fugar Ilan Șor vrea să aducă la guvernare în R. Moldova partide loiale Moscovei, care să declanșeze în următoarele luni alegeri parlamentare anticipate. Acesta a fost a transmis un mesaj audio care a intrat în posesia publicației deschide.md. „În această campanie, va trebui să șmecherim, astfel încât, în decurs de 3-4 luni, să obținem declanșarea alegerilor parlamentare anticipate”, a transmis oligarhul fugit la Moscova.

În mesajul audio transmis blocului „Pobeda” (n.red. „Victorie” în rusă), oligarhul explică simpatizaților săi despre planurile sale pentru perioada următoare.

În discursul rostit, Șor spune că echipa sa nu are un partid în actualul scrutin parlamentar pentru care să facă agitație electorală, astfel că ei vor fi nevoiți să recurgă la ”șmecherii”.

„În această campanie, va trebui să șmecherim, astfel încât, în decurs de 3-4 luni, să obținem declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, dar cu alți judecători și procurori, cu o Comisie Electorală Centrală corectă și să participăm la procese asupra cărora vom putea influența”, le-a declarat condamnatul fugar.

Totodată, el a îndemnat membrii blocului să nu se dea bătuți, pentru că toate acțiunile din ultimele luni „s-au desfășurat conform planului”.

„Stimați colegi, vă rog pe toți să vă mobilizați. Astăzi avem nevoie de rezultatul de care avem nevoie. Rezultatul nostru principal va fi peste trei luni, când vom merge în alegeri anticipate. Și noi vom merge în alegeri anticipate. Asta vă garantez”, a precizat oligarhul pro-rus.

Șor a mai declarat că planul său este unul realizabil, chemând activiștii la mobilizare.

„Vă rog foarte mult să depuneți efort și să faceți tot ce vă stă în puteri pentru ca să-mi dați posibilitatea să obțin declanșarea alegerilor anticipate peste 3-6 luni. Eu știu cum să fac asta și eu vă garantez asta”, a conchis el.

Planurile lui Ilan Șor arată clar obsesia sa de a reveni la putere cu orice preț, chiar dacă asta înseamnă să arunce Republica Moldova într-o nouă criză politică și să forțeze alegeri anticipate. Condamnatul penal nu propune soluții pentru cetățeni, ci doar scenarii prin care să-și asigure influența, bazându-se pe partide și forțe loiale lui și Moscovei.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a refuzat să înregistreze blocul „Victorie-Pobeda” ca bloc electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Unul dintre principalele motive ale refuzului a fost că formațiunea este succesoare a Partidului Șor, declarat neconstituțional.