Maia Sandu: "Moldova, casa noastră scumpă, e în primejdie. O putem salva prin vot. Mâine ar putea fi prea târziu"

Preşedinta Republicii Moldova a votat, duminică dimineaţă, la alegerile parlamentare. Sursa foto: Facebook Maia Sandu

Preşedinta Republicii Moldova a votat, duminică dimineaţă, la alegerile parlamentare. Maia Sandu a susţinut, apoi, un discurs în care a vorbit despre pericolul ca statul pe care îl reprezintă să devieze de la drumul european, având în vedere implicarea masivă a Rusiei în procesul electoral.

"Am votat pentru un Parlament cu care păstrăm pacea, pentru un Parlament cu care sa construim Moldova europeană. Va invit să mergeți la vot, Moldova este în primejdie, are nevoie de ajutorul fiecăruia. O puteți salva cu votul vostru. Votul vostru trebuie să decidă soarta ţării noastre, nu voturile cumpărate.

Să arătăm că Moldova este o ţară cu oameni demni, care nu-şi vând ţara. Să nu le permitem trădătorilor să ne vândă viitorul. Mergem înainte spre viitorul nostru european.

Rusia s-a implicat masiv în alegerile din Republica Moldova. Am vorbit despre diferite metode, pentru asta s-au cheltuit sute de milioane de euro, am vb despre instruirea unor tineri pentru a provoca. Toate astea pentru ca Rusia să pună mâna pe puterea de la Chișinău. Trebuie să ne protejam ţara. Statul face tot pentru ca oamenii sp fie protejati, nu vă fie frică, mergeti la vot!

Doar oamenii care cu adevărat cred în Republica Moldova, cred în valorile europene, pot crea o majoritate pro-europeană în viitorul Parlament.

Cetățenii Republicii Moldova, indifenent dacă locuiesc în România sau în alte ţări, cu totii ne iubim tara, ne dorim să fim în siguranță, este un moment cînd trebuie să dovedim dragostea noastră de ţara, mergeti la vot!

Am văzut propaganda Moscovei care sugerează că alegerile nu sunt corecte, în situaţia in care ei pun o presiune pe alegerile noastre.

Într-un scenariu prost, noi vom continua să luptăm pentru democraţie, dar va fi mult mai greu şi mai complicat. Haideți să facem totul să nu ajungem în acest scenariu prost, pentru asta îi invit pe toţi moldovenii la vot!

Ce mize are Rusia

Astăzi democraţia din Moldova este doar în mâinile moldovenilor, ei pot salva viitorul. Ştim că au fost ingerințe, dar deciziile despre sancțiuni se iau de către instituţii.

Am văzut că Rusia, unde nu se schimbă președintele de zeci de ani, ne dă lecţii de democraţie, dar ei atacă democraţia noastră pe toate fronturile. Să nu cădem pradă acestor naraţiuni false de la Moscova.

Miza Rusiei este mare, de aceea investește atât de mult. Miza e legată de războiul din Ucraina. Rusia vrea să folosească Moldova împotriva Ucrainei, dar şi împotriva unor state din UE. Ar putea lansa de aici drone, așa cum face azi din Belarus înspre statele UE. Rusia poate face mult rău, doreşte să ne controleze ca să ne folosească împotriva altor state.

Avem o vulnerabilitate mare în Transnistria, unde staționează trupe ruseşte de decenii, există arme acolo...", a afirmat Maia Sandu la ieşirea de la urne.