150 de români și moldoveni au fost antrenați în luptă tactică în Serbia pentru revolte la Chișinău. Organizatorii au fost arestați

2 minute de citit Publicat la 16:36 26 Sep 2025 Modificat la 18:51 26 Sep 2025

Antrenamentul de luptă tactică a avut loc, potrivit comunicatului MAI din Serbia, în perioada 16 iulie – 12 septembrie și a implicat între 150 și 170 de cetățeni moldoveni și români. Foto: Getty Images

Doi bărbați au fost reținuți vineri de autoritățile din Serbia pentru că au organizat tabere de antrenament paramilitar de luptă tactică pentru români și moldoveni. Aproximativ 150 de cetățeni din România și Republica Moldova au participat la instruirea din apropierea orașului Loznica, în care au fost pregătiți să le opună rezistență polițiștilor din Republica Moldova în cazul unor tulburări sociale în ziua alegerilor, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne din Serbia. Instruirile au fost realizate de cetățeni din Rusia și Belarus, a dezvăluit publicația sârbă BIRN.

ACTUALIZARE: Potrivit publicației sârbe BIRN, românii și moldovenii care au participat la aceste antrenamente au fost instruiți în identificarea țintelor de luptă și tragere la poligon.

Antrenamentele au fost organizate cu scopul de a pregăti participanții pentru viitoarele alegeri din Republica Moldova.

Instruirea a fost susținută de instructori cetățeni ai Federației Ruse și Belarusului în complexul Sunčana reka, situat pe porțiunea dintre Loznica și Banja Koviljača. Potrivit BIRN, instructorii plecau din Serbia spre Muntenegru la fiecare 30 de zile, apoi se întorceau la Loznica.

Grupuri de aproximativ 50 de persoane, în ultimele luni, au venit la complexul Sunčana Reka în cel puțin patru ocazii, potrivit sursei BIRN.

„Stăteau acolo șapte zile și primeau întotdeauna pensiune completă. Vorbeau rusă. Ultima dată când au fost acolo a fost acum zece zile. Doi bărbați soseau înaintea tuturor, organizau totul și așteptau grupurile. Stagiarii petreceau mai mult timp în sala de ședințe”, a spus o sursă pentru publicația sârbă.

---Știrea inițială---

Doi bărbați au fost reținuți vineri de autoritățile din Serbia pentru că au organizat antrenamente de luptă tactică pentru români și moldoveni.

Cei doi bărbați, L. P. (născut în 1988) și S. S. (născut în 1978), sunt acuzați de comiterea infracțiunii de organizare a participării la război sau conflict armat într-un stat străin.

Autoritățile sârbe au suspiciuni că L. P. a organizat și finanțat antrenamentul, desfășurat într-un local din apropierea orașului Loznica, iar S. S. este acuzat că l-a sprijinit.

Suspecții au fost reținuți pentru 48 de ore, după care, împreună cu plângerea penală, vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Tribunalul Superior din Šabac.

Potrivit anchetei realizate de Direcția Poliției Criminale – Serviciul pentru combaterea terorismului și Agenția de Informații pentru Securitate „scopul acestor antrenamente ar fi fost pregătirea pentru a opune o rezistență fizică mai eficientă forțelor de poliție din Republica Moldova în cazul unor tulburări în timpul zilei alegerilor din această țară, programate pentru 28 septembrie anul acesta.”

Antrenamentul de luptă tactică a avut loc, potrivit comunicatului MAI din Serbia, în perioada 16 iulie – 12 septembrie și a implicat între 150 și 170 de cetățeni moldoveni și români.

„În urma perchezițiilor la domiciliile suspecților, poliția a confiscat laptopuri, telefoane mobile și un dispozitiv pentru detectarea și monitorizarea semnalelor radio-frecvență.

De la S. S. a fost confiscat și un pistol, motiv pentru care acesta mai este acuzat și de producere, deținere, port și trafic neautorizat de arme și materiale explozive”, se arată în comunicatul Ministerului de Interne din Serbia.

Ministerul Justiției al Republicii Serbia va solicita Republicii Moldova, prin asistență juridică internațională, informații și probe necesare continuării procedurilor.

La începutul acestei săptămâni, autoritățile moldovene au reținut zeci de persoane care plănuiau revolte în masă „coordonate de Rusia”. Aceștia fuseseră antrenați anterior în Serbia, potrivit procurorului șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtunǎ.