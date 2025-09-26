Maia Sandu, ultim apel la vot: „Moldova este casa noastră. Ea merită mereu timpul nostru”

Maia Sandu a subliniat că, în acești zece ani, Moldova a demonstrat că poate merge înainte spre Uniunea Europeană/ Foto: Agerpres

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a transmis, vineri, un mesaj în ultima zi de campanie electorală, înainte de alegerile parlamentare. Șefa statului a făcut apel la cetățeni să nu uite lupta dusă împotriva regimurilor corupte din ultimii ani și să decidă viitorul țării prin vot.

„Dragi cetățeni, azi vreau să vă vorbesc nu în calitate de președinte, ci în calitate de cetățean. În calitate de cetățean care, acum 10 ani, a decis că nu vrea să trăiască într-o țară condusă de hoți. Și, alături de mulți dintre voi, ne-am pornit să dăm jos regimul oligarhic. Au urmat ani grei de luptă cu un regim corupt. Periculos, care și-a bătut joc de oameni și de imaginea țării noastre.

A fost mai greu decât ne-am imaginat. Dar nu am renunțat nici chiar când nu se mai vedea lumina la capătul tunelului. Împreună, cu mult efort, într-o bună zi, am reușit să alungăm oligarhul de la putere. Dar nu ne-am oprit acolo, pentru că în locul unor hoți s-au avântat alții, cumetri cu precedenții și cu nănași la Moscova. Acum patru ani am reușit să-i scoatem de la putere și pe unii și pe alții”, a transmis Maia Sandu.

În continuare, ea a subliniat că, în acești zece ani, Moldova a demonstrat că poate merge înainte spre Uniunea Europeană, chiar și în condiții dificile.

„Situația pe care am moștenit-o nu a fost ușoară și nici nu am avut mare noroc, pentru că au venit peste noi tot felul de crize și, cel mai grav, s-a început un război în vecinătatea noastră. Dar noi ne-am mobilizat, am pornit reformele, am oprit schemele și am demonstrat întregii lumi că moldovenii sunt oameni de treabă, oameni curajoși, nu hoți și trădători. Ne-am apucat serios de treabă și alte țări ne-au văzut și ne-au ajutat. Am pornit în sfârșit procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Privind în urmă, acești 10 ani au fost foarte intenși. Dar știu că unii dintre voi vor spune că nu s-a făcut suficient, că sunt dezamăgiți, că nu mai au pentru ce merge la vot, că sunt speriați sau că sunt obosiți să salveze țara. Să știți că pe asta contează Kremlinul și pe asta contează corupții”, a mai adăugat Maia Sandu.

În încheiere, Maia Sandu i-a îndemnat pe moldoveni să meargă la vot și să-și asume responsabilitatea pentru viitorul Republicii Moldova.

„Lucrurile bune se fac cu greu, timp de decenii. Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte. Acțiunile și inacțiunile noastre au întotdeauna urmări. Să fim conștienți de ele și să ne le asumăm. Moldova este casa noastră. Ea merită mereu timpul nostru și atenția noastră. Moldova merită salvată de fiecare dată! Mergeți la vot! Pentru voi și pentru Moldova! Moldova, ești frumoasă și curajoasă! Mergi înainte spre un viitor mai bun, în pace!”, a încheiat președinta.

Pe 28 septembrie se desfășoară alegeri parlamentare pentru alegerea celor 101 deputați ai Parlamentului Republicii Moldova.