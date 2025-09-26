Mai mulți lideri PNL transmit mesaje de susținere pentru votul decisiv din Republica Moldova

Alegerile de peste Prut reprezintă un moment de răscruce pentru cetățenii Republicii Moldova. Foto: Profimedia Images

Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, europarlamentarul Daniel Buda, Ciprian Dobre, deputat de Mureș, și europarlamentarul Siegfried Mureșan au transmis mesaje de mobilizare către cetățenii Republicii Moldova, înaintea votului de pe 28 septembrie, subliniind importanța alegerii drumului european.

Mircea Abrudean, președintele Senatului României, a declarat că ziua votului reprezintă un moment de hotărâre pentru viitorul Republicii Moldova, subliniind că fiecare vot este o „mărturie a credinței în libertate, stabilitate și democrație”. El i-a îndemnat pe cetățenii moldoveni aflați în România să participe la scrutin, afirmând că România rămâne alături de parcursul european al țării vecine.

La rândul său, Daniel Buda, europarlamentar PNL și vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, a subliniat că Republica Moldova se află între două drumuri: cel al integrării europene și al dezvoltării economice sau cel al „unui trecut întunecat, dominat de Rusia ostilă”.

Deputatul Ciprian Dobre s-a adresat basarabenilor din comunitatea locală, amintind că în județul Mureș vor fi deschise 23 de secții de votare, inclusiv una la Târgu Mureș. El a transmis că votul de duminică este „crucial pentru ca și Republica Moldova să urmeze cursul firesc al integrării europene”.

Siegfried Mureșan, europarlamentar și vicepreședinte al Partidului Popular European, a evidențiat rolul diasporei, precizând că în afara țării vor fi deschise peste 300 de secții de votare. „Viitorul european al Republicii Moldova stă în mâinile voastre”, a spus Mureșan, reamintind că anul trecut cetățenii au susținut o președintă pro-europeană și referendumul pentru integrare.