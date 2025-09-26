Lovitură pentru pro-rușii din Moldova. Partidul Irinei Vlah a fost interzis în alegeri și scos de pe lista lui Igor Dodon

1 minut de citit Publicat la 15:28 26 Sep 2025 Modificat la 15:29 26 Sep 2025

Eliminarea candidaților Partidului „Inima Moldovei” s-a făcut cu șase voturi „pentru” și trei „împotrivă” / sursă foto: facebook - Irina Vlah

Partidul „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost exclus din alegerile parlamentare din 28 septembrie. Instanța din Moldova a restricționat activitatea partidului pentru o perioadă de 12 luni.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis vineri, 26 septembrie, excluderea sa temporară. Măsura vine la o zi după ce instanţa de apel a limitat activitatea formaţiunii pentru 12 luni, ca urmare a unor finanțări ilegale.

Potrivit CEC, cei 25 de candidați ai Partidului „Inima Moldovei” vor fi înlăturați de pe listele de candidați ale Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Partidul care a fost scos de pe lista lui Igor Dodon era parte a blocului socialist și comunist.

„Prin Încheierea Curții de Apel Centru din 25 septembrie 2025 (dosarul nr.2-15/25) a fost limitată activitatea Partidului Politic Partidul Republican „Inima Moldovei”, parte componentă al Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. Urmare a acestei decizii, se constată faptul imposibilității participării la alegeri a Partidului Politic Partidul Republican „Inima Moldovei”, inclusiv în comun, în calitate de membru al Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”.

În aceste condiții, Comisia a atestat că, în urma limitării activității Partidul Politic Partidul Republican „INIMA MOLDOVEI” și în consecință interdicția de a participa în comun la alegeri, urmează a fi excluși din lista candidaților înregistrați din partea Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei”, toți candidații desemnați de către partid”, se arată în decizia Comisiei Centrale de la Chișinău.



Eliminarea candidaților Partidului „Inima Moldovei” s-a făcut cu șase voturi „pentru” și trei „împotrivă”.

Cine este Irina Vlah

În vârstă de 51 de ani, Irina Vlah a activat în calitate de juristă la Inspectoratul Fiscal din orașul Ceadîr-Lunga până în 2003.

Ulterior, timp de doi ani, a deținut funcția de şefă a Direcţiei Juridice din cadrul Comitetului executiv al Găgăuziei.

În 2005, Vlah a ajuns pe scena politică din Republica Moldova, devenind deputată pe lista Partidului Comuniștilor.

Zece ani mai târziu, în 2015, a fost aleasă bașcană a autonomiei găgăuze, fiind susținută de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (partid pro-rus), funcție pe care a deținut-o timp de două mandate, până în 2023.

Irina Vlah a fost declarată persona non grata în Polonia, Lituania, Letonia, Estonoa și Canada.