AUR s-a retras din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Nu vrem să fim acuzați”

Liderul AUR, George Simion. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Alexandru Dobre

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat vineri că nu va mai participa la alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate duminică, 28 septembrie. Decizia vine într-un moment pe care formațiunea îl descrie drept unul „de cotitură pentru românii de peste Prut”, justificând retragerea prin dorința de a evita fragmentarea votului și accentuarea dezbinării în rândul electoratului.

Important de precizat este faptul că, în cele mai recente sondaje de opinie, AUR nu apărea ca fiind printre favoriții electoratului, fiind cotați la categoria alții”, cu 0,2%, cu mult sub pragul necesar de 5%.

„Avem simțul datoriei împlinite!”, se arată în comunicatul oficial emis de partid, care subliniază că prezența AUR în competiție ar fi putut fi percepută ca o implicare în treburile interne ale unui alt stat – „chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc și trebuie să revină îndată acasă”, după cum punctează formațiunea cu un mesaj unionist clar.

Reprezentanții AUR mai transmit că nu doresc să fie catalogați drept factori de destabilizare în peisajul politic de la Chișinău și își exprimă sprijinul pentru „competitorii care respectă România și istoria neamului nostru de pe ambele maluri ale Prutului”.

Candidatura AUR în Republica Moldova

AUR și-a anunțat intenția de a participa la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova în cursul lunii august, marcând o premieră politică importantă: implicarea directă a unui partid parlamentar românesc în competiția electorală din celălalt stat românesc. Decizia a generat imediat controverse, reacții din partea partidelor moldovenești și întrebări legate de legalitate, suveranitate și oportunitatea unui astfel de demers.

Formațiunea a început procesul de înregistrare a unui bloc electoral, în colaborare cu forțe politice locale apropiate ideologic, mizând pe o platformă clar unionistă. Totuși, dificultățile organizatorice, dar și presiunea publică, inclusiv acuzațiile de ingerință în treburile interne ale Republicii Moldova, par să fi determinat conducerea AUR să renunțe la candidatură înainte de începerea oficială a campaniei.

Retragerea din cursă vine cu mai puțin de două zile înainte de alegeri, într-un moment în care tabăra pro-europeană și cea pro-rusă din Republica Moldova se află într-o competiție strânsă, iar orice divizare a voturilor ar putea avea consecințe decisive pentru viitorul politic al țării.