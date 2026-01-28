Ilie Bolojan l-a invitat pe Friedrich Merz în România în 2026: „Pentru a avansa în mod concret în proiectele comune”

2 minute de citit Publicat la 23:45 28 Ian 2026 Modificat la 00:15 29 Ian 2026

Ilie Bolojan l-a invitat pe Friedrich Merz în România. Foto: www.gov.ro

Premierul Ilie Bolojan i-a transmis, miercuri, cancelarului german Friedrich Merz invitația de a veni la București în cursul acestui an.

Invitația, menționată de premier într-o postare pe Facebook, ar urma să faciliteze continuarea discuțiilor celor doi șefi de guvern și avansul concret în proiectele comune.



Bolojan, aflat într-o vizită oficială de două zile la Berlin, s-a întâlnit miercuri cu Friedrich Merz.



''Relația România - Germania nu e doar despre instituții și politici, ci și despre oameni. I-am mulțumit cancelarului Merz pentru sprijinul constant acordat românilor care trăiesc și muncesc în Germania, dar și comunității germane din România, pentru păstrarea identității lor și promovarea patrimoniului cultural.

Legătura cu oamenii face parteneriatul nostru mai puternic.

I-am transmis cancelarului Merz invitația de a ne întâlni la București anul acesta, pentru a continua discuțiile și a avansa concret în proiectele comune'', a precizat prim-ministrul român.

Ilie Bolojan: Relația dintre România și Germania este foarte bună

''Astăzi, la Berlin, am avut o discuție aplicată cu cancelarul federal Friedrich Merz. Îi mulțumesc pentru primire și pentru dialogul deschis.

Relația dintre România și Germania este foarte bună, construită pe cooperare economică, încredere și interese strategice comune. Țările noastre pot realiza mai multe împreună dacă ne concentrăm pe rezultate. Avem o bază solidă, interese comune și capacitatea de a lua decizii eficiente'', a continuat șeful Guvernului.

Germania este cel mai important partener economic al României, a reconfirmat Ilie Bolojan.

''Avem un comerț bilateral solid, investiții consistente și mii de companii germane care creează locuri de muncă pentru peste 200.000 de români. Dincolo de cifre, toate acestea înseamnă încredere, stabilitate și un parteneriat care funcționează.

Am discutat despre cum putem dezvolta și mai mult această colaborare, mai ales în domenii strategice precum apărarea, industria și energia. Sunt domenii care vor decide competitivitatea Europei în anii următori, iar România vrea să fie un partener pe care te poți baza'', a arătat premierul.

Ilie Bolojan: Sprijinul Germaniei pentru securitatea flancului estic și a Mării Negre este foarte important

El a menționat memorandumul de cooperare semnat între miniștrii Apărării din cele două țări și a punctat că acest document nu vizează doar modernizarea industriei, ci și consolidarea unei colaborări mai ample, inclusiv în cercetare, dezvoltare, exerciții comune și alte forme de parteneriat.

''Securitatea flancului estic și a Mării Negre rămâne o prioritate, iar sprijinul Germaniei în acest sens este foarte important.

Susținem în continuare eforturile pentru o pace durabilă în Ucraina și acordăm o atenție specială Republicii Moldova, al cărei parcurs european este important pentru stabilitatea regiunii'', se spune în finalul postării lui Ilie Bolojan.