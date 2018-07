Imagine virală de la Cupa Mondială. Ploaie torențială la Moscova, o singură umbrelă, pentru Vladimir Putin - VIDEO

La ceremonia de decernare a trofeului Cupei Mondiale a plouat torential.

Ploaia a început imediat după ce Franța a învins Croația cu 4-2 pentru a deveni noua campioană mondială.

Imediat cum a început ploaia, Putin a fost adăpostit sub o umbrelă ținută de un angajat.

Ceilalți oficiali prezenți la ceremonie, printre care președintele francez Emmanuel Macron și președinta croată Kolinda Grabar-Kitarovic, dar și președintele FIFA Gianni Infantino au stat în ploaie și s-au udat până la piele.

Ei i-au felicitat și îmbrățișat pe fotbaliștii francezi și croați, fără să pară deranjați de faptul că îi plouă.

Putin is me when people leave they houses without their stuff and expect me to share like nah fam you are gonna get drenched with rain pic.twitter.com/gVuYwuCR68