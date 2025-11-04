"Imaginea Coreei de Nord" a murit la 97 de ani. Cine a fost Kim Yong Nam, bărbatul care a fost martor la nașterea dinastiei Kim

Kim Yong Nam, susținător devotat al dinastiei conducătoare din Coreea de Nordd, a murit la vârsta de 97 de ani. FOTO: Getty Images

Kim Yong Nam, susținător devotat al dinastiei conducătoare din Coreea de Nordd, a murit la vârsta de 97 de ani, potrivit presei de stat. El a deținut funcția de președinte al Adunării Supreme a Poporului, între 1998 și 2019. De-a lungul carierei, Kim Yong Nam a ocupat diverse funcții diplomatice sub conducerea fondatorului statului, Kim Il Sung, a fiului acestuia, Kim Jong Il, și a nepotului, actualul lider Kim Jong Un, deși nu este rudă cu aceștia, scrie BBC.

Potrivit Agenției Centrale de Știri Coreene (KCNA), el a murit pe 3 noiembrie din cauza unei insuficiențe multiple de organe. Agenția l-a descris drept un „revoluționar din vechea generație care a lăsat realizări extraordinare în istoria dezvoltării partidului și țării noastre”.

Pentru el a fost organizată o înmormântare de stat.

Kim Yong Nam s-a născut pe vremea când Peninsula Coreeană se afla sub ocupație japoneză, într-o familie de „patrioți anti-japonezi”, potrivit KCNA. A urmat cursurile Universității Kim Il Sung din Phenian și a studiat, de asemenea, la Moscova, înainte de a-și începe cariera în anii 1950.

Pornind ca funcționar de rang inferior în partidul conducător, a ajuns ulterior ministru de externe, iar apoi președinte al Adunării Supreme a Poporului, funcție pe care a deținut-o aproape pe toată durata conducerii lui Kim Jong Il.

Deși puterea reală a rămas mereu în mâinile familiei Kim, Kim Yong Nam era adesea văzut ca imaginea Coreei de Nord pe scena internațională. În 2018, el a condus o delegație nord-coreeană în Coreea de Sud, cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarnă, unde s-a întâlnit cu președintele sud-coreean de atunci, Moon Jae-in. Din delegație a făcut parte și Kim Yo Jong, influenta soră a lui Kim Jong Un.

Anterior, Kim Yong Nam s-a întâlnit și cu alți doi foști președinți sud-coreeni: Kim Dae-jung, în anul 2000, și Roh Moo-hyun, în 2007, ambele întâlniri având loc la summituri intercoreene.

Ministrul sud-coreean al Unificării, Chung Dong-young, și-a exprimat condoleanțele, amintind că a avut „conversații semnificative despre pacea în Peninsula Coreeană” cu Kim Yong Nam.

Fostul diplomat nord-coreean Thae Yong Ho, stabilit între timp în Coreea de Sud, a declarat pentru BBC că Kim Yong Nam nu a rostit niciodată un cuvânt p care regimul să în considere problematic: „Nu și-a exprimat niciodată propriile opinii… Nu avea apropiați sau dușmani. Nu a arătat niciodată creativitate. Nu a propus vreo nouă politică. Doar repeta ceea ce familia Kim spusese înainte”, a spus Thae, care a condus recent Consiliul consultativ prezidențial sud-coreean pentru unificare.

„Kim Yong Nam este modelul perfect despre cum poți supraviețui mult timp în Coreea de Nord”, a adăugat el, explicând că oficialul a evitat criticile din interiorul partidului păstrându-și o reputație „curată”. Spre deosebire de mulți alți oficiali de rang înalt, Kim Yong Nam nu a fost niciodată retrogradat, deși puterea a trecut prin trei generații ale clanului Kim. El s-a retras din funcție în aprilie 2019.

Longevitatea sa politică este remarcabilă, întrucât numeroși oficiali au fost trimiși în lagăre de muncă sau chiar executați pentru presupuse acte de trădare față de stat. De pildă, în 2013, Kim Jong Un a ordonat execuția unchiului său, Chang Song Thaek, pentru „acte de trădare”, conform relatărilor presei de stat de atunci.