În hotelul bombardat de Rusia la Krivoi Rog se aflau voluntari americani și britanici, spune Volodimir Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că în hotelul distrus, miercuri seară, la Kirvoi Rog de o rachetă balistică lansată de Rusia se aflau voluntari americani și britanici.

Ultimul bilanț al atacului rusesc, comunicat joi, indică patru morți și peste 30 de răniți, conform autorităților locale.

Zelenski afirmă că cetățenii americani și britanici au supraviețuit loviturii care, practic, a despicat clădirea și și i-a spulberat acoperișul.

Președintele ucrainean a cerut, joi, ca presiunea internațională asupra Rusiei să nu fie slăbită.

"Nu trebuie să existe nicio pauză în presiunea exercitată asupra Rusiei, pentru ca ea să pună capăt acestui război. Cetățeni americani și britanici, voluntari pentru o organizație umanitară, tocmai se cazaseră în hotelul atacat. Au supraviețuit pentru că au reușit să iasă din camere la timp", a scris Zelenski pe platforma X.

Racheta care a distrus hotelul a avariat alte 14 imobile rezidențiale, un oficiu poștal și mai multe magazine, potrivit oficialilor locali.

› Vezi galeria foto ‹

All night, a rescue operation continued in Kryvyi Rih at the site of a Russian missile strike. A ballistic missile struck an ordinary hotel. Just before the attack, volunteers from a humanitarian organization – citizens of Ukraine, the United States, and the United Kingdom – had… pic.twitter.com/XTfcRprBsE