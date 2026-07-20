Încă o țară europeană va interzice telefoanele mobile în şcoli. Elevii nu le vor mai putea folosi nici în pauze

O elevă folosește telefonul mobil în sala de clasă, la școală. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Guvernul ceh a aprobat luni un proiect de lege care ar interzice telefoanele mobile şi alte dispozitive electronice de comunicare, inclusiv ceasurile inteligente, în şcoli, în încercarea de a îmbunătăţi concentrarea elevilor şi de a combate hărţuirea online, transmite dpa, preluată de Agerpres. Opoziţia a criticat proiectul, argumentând că o interdicţie generală a telefoanelor mobile transformă profesorii în „inspectori de ghiozdane”.

Propunerea, aprobată de cabinetul de dreapta condus de premierul Andrej Babis, urmează să intre în vigoare la 1 septembrie 2027, dacă va fi adoptată de ambele camere ale parlamentului.

Interdicţia s-ar aplica nu doar în timpul orelor de curs, ci şi în pauze, la masa de prânz şi în programele de tip „şcoala de după şcoală”, vizând toţi elevii până la finalizarea celor nouă ani de învăţământ obligatoriu din ţară.

Susţinătorii măsurii argumentează că aceasta ar ajuta elevii să se concentreze la cursuri şi ar reduce hărţuirea prin intermediul reţelelor de socializare şi al platformelor de mesagerie.

Opoziţia critică proiectul

Mulţi politicieni din opoziţie au respins propunerea, susţinând că şcolile ar trebui, în schimb, să îi înveţe pe copii să utilizeze tehnologia digitală în mod responsabil şi să asigure tablete la nivel naţional.

„O interdicţie generală a telefoanelor mobile transformă profesorii în inspectori de ghiozdane”, a declarat Martin Kupka, liderul partidului conservator Partidul Civic Democrat (ODS).

Şi comisarul ceh pentru drepturile copilului, Martin Benes, a criticat propunerea. El a avertizat că interdicţia ar putea determina copiii să perceapă şcoala ca pe un loc care le îngrădeşte libertatea, fără a-i implica în stabilirea regulilor.

Benes a mai susţinut că o legislaţie la nivel naţional este inutilă, menţionând că 93% dintre şcolile din Cehia reglementează deja utilizarea smartphone-urilor prin propriile regulamente interne.

Ţări precum Olanda şi Italia au interzis deja smartphone-urile în şcoli din cauza îngrijorărilor legate de impactul acestora asupra concentrării şi comportamentului elevilor. Altele au interzis – sau iau în considerare interzicerea – accesului copiilor la reţelele sociale.