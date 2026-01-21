Încă un accident de tren în Spania, la 2 zile de la tragedia din Andaluzia. Un mecanic a murit și 15 persoane sunt rănite

Un tren a deraiat, în Barcelona. Foto: X

Un mecanic de tren a fost ucis, iar cel puțin 15 persoane au fost rănite după ce un tren a deraiat în apropiere de Barcelona, relatează presa locală, potrivit BBC.

Potrivit autorităților locale, trenul Rodalies a intrat în coliziune cu un zid de sprijin care s-a prăbușit pe linia ferată între Gelida și Sant Sadurní, marți seara. Gravitatea rănilor suferite de pasageri este în prezent evaluată de serviciile de urgență. Incidentul a avut loc în timp ce furtuni puternice au lovit nord-estul Spaniei.

Unsprezece ambulanțe se află la fața locului, în Gelida, Catalonia – la aproximativ 35 km vest de Barcelona – unde acordă îngrijiri răniților, au precizat serviciile de urgență. Serviciul local de pompieri a declarat că 35 de echipaje au fost trimise la locul accidentului și că a fost necesară salvarea unui pasager rămas blocat în interiorul trenului.

Multe zone de coastă din estul și nord-vestul Spaniei se află sub alertă din cauza vremii. Au fost, de asemenea, ninsori în Pirineii spanioli și furtuni de-a lungul coastei, care au provocat valuri de câțiva metri înălțime.

Accidentul din Catalonia are loc la două zile după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit la Adamuz, în Andaluzia, într-unul dintre cele mai grave accidente feroviare din Spania din ultimul deceniu. Cel puțin 42 de persoane se știe că au murit după ce vagoanele unui tren care se îndrepta spre Madrid au deraiat, au trecut pe liniile opuse și apoi s-au ciocnit cu un tren de mare viteză care venea din sens opus.