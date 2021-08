Incendiu de proprții într-un bloc din Milano unde locuiau 70 de familii

Blocul a fost imediat evacuat, iar până la această oră autoritățile au declarat că nu există decese.

Au fost evacuate și clădirile din vecinătate.

20 de persoane au acuzat ușoare intoxicații cu fum, dar sunt în stare bună, fără răni.

Momentan nu s-au anunțat decese.

JUST IN ? High-rise building on fire in outskirts of Milano, Italy. Multiple people reported to be intoxicated@InsiderPaper pic.twitter.com/6taSsBN9L2