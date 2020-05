Incendiu uriaș în Dubai. O clădire de 56 de etaje a luat foc

O clădire de peste 50 de etaje a luat foc.

La fața locului s-au deplasat de urgență zeci de echipaje de pompieri care luptă acum cu flăcările uriașe.

Mai multe elicoptere au survolat zona și au recuperat persoanele speriate care se aflau pe acoperiș.

Știre în curs de actualizare...

Un incendiu puternic a izbucnit în Dubai

BREAKING: Large fire erupts at residential skyscraper in Sharjah, UAE; no word on injuries pic.twitter.com/xS1gQzWBGg