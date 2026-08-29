Incendiu puternic într-o stațiune din Bulgaria. Flăcările și fumul dens s-au extins, turiștii din hotelurile din zonă au fost evacuați

Un incendiu puternic a izbucnit în stațiunea Sozopol, din Bulgaria. FOTO: Captura foto X

Un incendiu puternic a izbucnit în stațiunea Sozopol, din Bulgaria, și a distrus complet un restaurant. Turiștii au fost evacuați din hotelurile și locuințele de vacanță din apropiere, scrie Novinite. Flăcările și fumul dens s-au extins către clădirile învecinate, iar mai multe spații au fost afectate.

Incendiul a fost anunțat vineri în jurul orei 5:04, la restaurantul Apollon, de pe strada Cherno More, în apropierea plajei centrale. Potrivit primelor informații furnizate de Direcția Regională Burgas a Ministerului de Interne, incendiul ar fi fost provocat de o defecțiune la un frigider.

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Restaurantul a fost distrus în totalitate. Pompierii au precizat că focul a izbucnit în bucătărie, înainte de a se extinde în exterior, a cuprins o structură din lemn și a urcat apoi pe fațada clădirii către etajele superioare. Au fost afectate și unele camere de hotel din zonă.

We are quite far from the epicenter of this fire, but since the evening we had to tightly close all the windows because of the strong smell of burning pic.twitter.com/1LqVwWIrrU — Julia Subbotina (@JuliaSubbotina1) August 29, 2026

Fumul dens și flăcările care se extindeau au determinat autoritățile să evacueze turiștii din hotelurile și complexurile de vacanță din apropiere. Între 20 și 25 de persoane au fost duse într-un loc sigur, potrivit inspectorului Ivan Kirov, de la centrul operațional al Departamentului de Pompieri din Burgas.

?? Early this morning, August 29, a major fire broke out in Sozopol's New Town, forcing the evacuation of tourists from nearby hotels and resorts.



The flames quickly spread, and heavy smoke posed a threat to people and neighboring buildings. pic.twitter.com/8egOD4urPq — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) August 29, 2026

Fațada din lemn a unei baze din apropiere a Crucii Roșii Bulgare a fost, de asemenea, distrusă complet de incendiu. Trei autospeciale de pompieri au fost trimise la fața locului, iar pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor și pentru a împiedica extinderea incendiului.

Cântăreața Nelly Rangelova, care era cazată la un hotel din apropiere, a fost martoră la incident. Ea a spus că evacuarea oaspeților din hotelul său și din proprietățile învecinate a început în jurul orei 5:30.

"Am auzit bubuituri, probabil de la buteliile de gaz", a declarat Rangelova.

Ulterior, artista a declarat pentru postul bTV că turiștilor nu li se permisese încă să se întoarcă în hotel. "În acest moment, încă nu putem intra în hotel", a spus ea.

Incendiul a provocat pagube importante restaurantului și clădirilor din apropiere, însă nu au fost raportate persoane decedate sau rănite.