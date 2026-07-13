Incendiu violent, "de o amploare excepțională" în pădurea Fontainebleau, lângă Paris. Două bombardiere cu apă intervin în zonă

2 minute de citit Publicat la 07:47 13 Iul 2026 Modificat la 07:49 13 Iul 2026

Incendiu violent, "de o amploare excepțională" în pădurea Fontainebleau, lângă Paris. FOTO: Colaj foto X

Două avioane bombardiere cu apă au fost mobilizate pentru prima dată în regiunea Parisului pentru a face faţă unui incendiu "foarte violent" izbucnit duminică în pădurea Fontainebleau, situată la aproximativ 50 de kilometri sud de capitala Franţei.

Incendiul a provocat întreruperea circulaţiei pe o porţiune a autostrăzii A6, principala arteră rutieră către sudul ţării, şi, de asemenea, traficul pe linia feroviară de mare viteză Sud-Est "este perturbat", a declarat ministrul transporturilor Philippe Tabarot, scrie Agerpres.



#Incendies | 400 sapeurs-pompiers ont été à pied d'œuvre cette nuit pour lutter contre le feu dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne) qui, depuis son déclenchement en bord d'autoroute hier après-midi, a déjà parcouru + de 800 hectares en milieu de nuit.

La lutte continue… pic.twitter.com/kwdnyS9IYw — Pompiers de France (@PompiersFR) July 13, 2026

Pe site-ul său, compania feroviară franceză SNCF a anunţat în cursul serii întârzieri de până la şase ore pentru trenurile care sosesc sau pleacă din gara Paris Gare de Lyon în acest prim weekend de plecări masive în vacanţă.



#Incendie | Les conditions de lutte contre le feu sur les communes de Arbonnes en Forêt et de Fontainebleau demeurent complexes pour les sapeurs-#pompiers : vent sur zone même à la tombée de la nuit avec des températures anormalement hautes.



Courage aux sapeurs-pompiers engagés.… pic.twitter.com/OHuTr1II7m — Pompiers de France (@PompiersFR) July 12, 2026

Incendiul din pădurea Fontainebleau a izbucnit duminică la sfârşitul după-amiezii la marginea autostrăzii A6, înainte de a se extinde în masivul forestier.



Focul este "foarte violent" şi două avioane Dash bombardiere cu apă au fost trimise din sudul Franţei, de la Bordeaux şi Nimes, pentru a ajuta la controlarea situaţiei.



? Vidéo impressionnante du feu de forêt actuellement en cours à Fontainebleau, prise depuis un avion de Transavia.



Deux hélicoptères bombardiers d'eau et deux avions dépêchés du sud de la France ont dispersé du produit retardant sur le brasier. Les appareils ont dû interrompre… pic.twitter.com/69A08thZ9L — air plus news (@airplusnews) July 13, 2026

Este pentru prima dată când astfel de aparate sunt folosite în regiunea Parisului, a subliniat pentru AFP locotenent-colonelul Eric Brocardi, purtătorul de cuvânt al Federaţiei Naţionale a Pompierilor din Franţa.



Două elicoptere bombardiere cu apă, un avion de recunoaştere şi aproximativ 100 de pompieri sunt, de asemenea, la faţa locului, a adăugat acest oficial, potrivit căruia, puţin după ora locală 20:00, nu existau informaţii despre locuinţe ameninţate.



Conform aceleiaşi surse, focul a mistuit deja în jur de 30 de hectare şi era încă "în progresie" la începutul serii.



Ce matin, épais nuage de cendres au dessus du Vaudoué, conséquence de l’incendie de Fontainebleau.@BFMTV #incendie pic.twitter.com/knpehy3knK — Victor Peres-Boucheron (@Victor_PB_) July 13, 2026

Temperaturile ridicate, care sufocă regiunea pariziană de câteva zile, cresc considerabil riscul de izbucnire a incendiilor.



Echipele de salvare au fost nevoite să lupte cu flăcările pe tot cuprinsul Franţei: în Pyrenees-Orientales, Drome, Lot, Savoie, dar şi în zone mai nordice, precum Indre sau Loire-Atlantique. Situaţie ce demonstrează că nicio regiune nu este ferită de aceste incendii de vară, favorizate de valurile de căldură din ce în ce mai frecvente.



Potrivit ministrului de interne Laurent Nunez, există "deja 17.000 de hectare arse" în pădurile franceze, iar după actualizarea datelor, bilanţul "va ajunge la 25.000 de hectare arse", adică "de două ori mai mult faţă de aceeaşi perioadă" a anului 2025



Autorităţile au făcut apel la prudenţă şi au avertizat că persoanele responsabile pentru astfel de dezastre, fie cu intenţie, fie din neglijenţă, vor fi urmărite penal.