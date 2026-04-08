India a pus la pământ încă un simbol al perioadei coloniale. Un pod construit de britanici acum un secol a fost demolat, noaptea

1 minut de citit Publicat la 23:37 08 Apr 2026 Modificat la 23:37 08 Apr 2026

Podul Elphinstone Road din Mumbai a fost construit acum 112 ani de britanici. Foto: Profimedia Images

Un pod indian construit de britanici acum un secol a fost demolat pentru a face loc unei autostrăzi, scriu jurnaliștii de la The Telegraph. Podul Elphinstone Road, construit în Mumbai în 1913, a fost dărâmat peste noapte, în timp ce India continua să-și elimine moștenirea colonială .

Oficialii au declarat că structura de 36 de metri, construită din oțel forjat la Glasgow, „și-a depășit utilitatea”.

Podul a fost cea mai ușor de recunoscut legătură est-vest între Parel și Prabhadevi, două districte ale unuia dintre cele mai aglomerate orașe din lume. Swapnil Nila, directorul de relații publice al Căilor Ferate Centrale, a declarat: „Demontarea marchează sfârșitul unei ere, dar și începutul unei modernizări critice a rețelei de transport din Mumbai.”

De când Narendra Modi a fost ales prim-ministru în 2014, India a redenumit multe locuri și a demontat o mare parte din infrastructura care amintește de moștenirea britanică . În februarie, bustul lui Sir Edward Lutyens, arhitectul britanic care a proiectat complexul guvernamental imperial din Delhi, a fost îndepărtat din reședința oficială a președintelui Droupadi Murmu. În septembrie 2022, dl Modi a dezvăluit o însemnă reproiectată pentru marina indiană de pe navele de război ale țării și a șters crucea Sfântului Gheorghe. El a spus că actul a eliminat „urmele rămase ale sclaviei și ale unui trecut colonial” . În iulie aceluiași an, el a dezvăluit emblema națională de pe noul parlament din New Delhi, capitala, descrisă drept „o altă piatră de hotar importantă în decolonizarea Delhi-ului lui Lutyens”. Podul Elphinstone Road Overbridge a fost numit după Lord John Elphinstone, guvernatorul Bombayului din secolul al XIX-lea și nepotul lui Mountstuart Elphinstone, un proeminent administrator colonial. Inginerii s-au bazat pe desenele originale din 1911 pentru a demonta podul în 28 de secțiuni. Un nou pod supraetajat îl va înlocui, cu o punte inferioară pentru traficul local și o punte superioară care face parte din conectorul Sewri-Worli, o arteră de trafic între coastele de est și de vest ale orașului Mumbai.