Avocatul lui Michael Cohen, Lanny Davis, a publicat în seara de marți, o conversație din 2016 dintre Cohen și Donald Trump. În înregistrare se poate auzi cum cei doi vorbeau despre cum să plătească un fost model Playboy, Karen McDougal, care a susținut că a avut o relație sexuală cu Trump cu ani în urmă.

Conversația a fost înregistrată cu două luni înainte de alegerile prezidențiale din 2016, perioadă în care Trump și Cohen au căutat o serie de modalități pentru a îngropa povești încriminatoare despre candidat. Existența inregistrării audio a fost dezvăluită pentru CNN săptămana trecută dar a fost făcută publică pentru prima oară pe CNN marți seară.

În înregistrare, Cohen și Trump pot fi auziți discutând o serie de probleme, concentrându-se în special pe modelul Playboy McDougal, care a fost de acord să-și împartășească povestea cu Național Enquirer în schimbul a 150.000 de dolari. Publicația însă, a cărei companie mamă American Media Inc., este condusă de David Pecker, un prieten a lui Cohen și Trump, nu a publicat niciodată povestea lui McDougal.



„Deci, ce trebuie să plătim pentru asta, o sută cinzeci? ", se intreabă Trump, potrivit unei transcrieri a casetei publicate de The Washington Post.



"Finanțarea ... da", răspunde Cohen.



La un moment dat, Cohen stabilește modul în care ar trebui să finanțeze plata, spunând că va înființă o companie, cunoscută acum ca Essential Consultants LLC-pentru a încheia tranzacția.



Trumpul pare să interfereze. Candidatul de la acea vreme la președinție poate fi auzit spunând "plătiește cu numerar", la care Cohen răspunde, "Nu, am înțeles", înainte ca Trump să spună, "cu un cec".



Înregistrarea se termină brusc la acel moment.

Sursă: Business Insider