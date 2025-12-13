Întâlnire crucială la Berlin: Trump îl trimite pe Witkoff să negocieze cu Zelenski și cu liderii europeni. Ce cer ucrainenii

1 minut de citit Publicat la 08:57 13 Dec 2025 Modificat la 09:05 13 Dec 2025

Președintele SUA, Donald Trump, alături de Steve Witkoff, în avionul prezidențial US Air Force One. Foto: Profimedia Images

Emisarul special american Steve Witkoff se va întâlni cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu lideri europeni în acest weekend la Berlin, a declarat vineri un oficial al Casei Albe pentru AFP, confirmând o informaţie publicată de Wall Street Journal, informează Agerpres.

Cancelarul german Friedrich Merz urmează să se întâlnească cu preşedintele ucrainean şi cu mai mulţi lideri europeni, din Uniunea Europeană şi din NATO, în contextul eforturilor diplomatice intense pentru a pune capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia, în condiţiile în care Statele Unite îşi intensifică presiunea asupra Kievului pentru a ajunge la un acord.

Europenii şi ucrainenii le-au cerut americanilor „garanţii de securitate” înainte de orice negocieri teritoriale în estul Ucrainei, a anunţat vineri preşedinţia franceză.

Discuţiile s-au accelerat în urma prezentării de către administraţia americană, în urmă cu aproape trei săptămâni, a unui plan pentru încheierea războiului declanşat de invazia rusă din februarie 2022, text care a inclus cereri semnificative ale Moscovei.

În timp ce Kievul a prezentat o versiune modificată a planului, inclusiv contrapropuneri, preşedintele ucrainean a confirmat joi că Statele Unite doresc să ajungă la un acord „cât mai curând posibil”.

„Principala întrebare este ce concesii teritoriale este dispusă să facă Ucraina”, a declarat joi Merz la Berlin.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, cele două chestiuni esenţiale care mai trebuie negociate sunt controlul regiunii estice Doneţk, unde au loc majoritatea luptelor, şi statutul centralei nucleare Zaporojie, ocupată de Moscova în sudul Ucrainei.