Inteligența Artificială lovește în producătorii de telefoane și computere: "Puțin probabil să se rezolve până în 2028"

1 minut de citit Publicat la 12:16 04 Feb 2026 Modificat la 12:16 04 Feb 2026

Inteligența Artificială a amplificat cererea de cipuri de memorie în detrimentul industriei computerelor și telefoanelor. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Deficitul cronic de cipuri de memorie din industria computerelor va persista, probabil, cel puțin încă doi ani, din cauza cererii masive generate de Inteligența Artificială, a declarat Lip-Bu Tan, director general al grupului american Intel Corp, citat de Bloomberg.

Intel este cel mai mare producător global de procesoare pentru computere personale, care se bazează pe cipuri de memorie pentru a stoca şi gestiona datele.

"Nu există nicio soluţie, din câte ştiu eu", a spus Lip-Bu Tan la o conferinţă organizată de Cisco Systems Inc.

El a menționat că a vorbit cu doi dintre jucătorii cheie din domeniul cipurilor de memorie, care i-au spus că "nu există soluţii până în 2028".

Extinderea semnificativă a infrastructurii din domeniul Inteligenţei Artificiale (AI) a crescut masiv cererea de cipuri de memorie, reducând oferta disponibilă pentru computerele şi smartphone-urile tradiţionale.

Acest lucru provoacă lipsuri şi creşteri de preţuri şi ar putea afecta apetitul clienţilor pentru aceste produse, potrivit specialiștilor.

Grupul Nvidia Corp, principalul furnizor de procesoare cu Inteligență Artificială, va creşte şi mai mult cererea de cipuri de memorie, a estimat șeful Intel Corp.

Inteligenţa Artificială va "consuma multă memorie", a subliniat el.

Nvidia a dezvoltat Rubin, platforma de supercomputere pentru Inteligență Artificială, care urmează să devină disponibilă în a doua jumătate a anului 2026.

Cei mai importanţi producători de cipuri de memorie sunt Samsung Electronics Co, SK Hynix Inc şi Micron Technology Inc.