„Întregul Liban trebuie să ardă”. Guvernul israelian mocnește după acordul lui Trump. Patru soldați IDF au fost uciși de Hezbollah

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„Întregul Liban trebuie să ardă”, a declarat, vineri, ministrul israelian al securităţii naţionale, Itamar Ben-Gvir - exponent al extremei drepte şi un aliat politic cheie al prim-ministrului Benjamin Netanyahu - după anunţul morţii a patru soldaţi israelieni, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Cu tot respectul cuvenit americanilor, Israelul trebuie să arate clar lumii întregi că nu face compromisuri cu sângele fiilor noştri şi siguranţa cetăţenilor noştri. Întregul Liban trebuie să ardă”, a spus oficialul israelian.

Armata israeliană a anunţat, vineri dimineaţă, moartea a patru dintre soldaţii săi, ucişi în operaţiunile din sudul Libanului. Au fost primele sale pierderi de la semnarea acordului dintre SUA şi Iran pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu pe toate fronturile, inclusiv în Liban, unde luptă Israelul şi Hezbollah, organizație libaneză interpusă a Iranului.

„Pentru fiecare lacrimă vărsată de o mamă israeliană, o mie de mame libaneze trebuie să plângă”, a adăugat Ben Gvir. „Gata cu ping-pongul. În Orientul Mijlociu, nu câştigi cu reacţii măsurate şi reţinere”, a susținut el. „Trebuie să fii turbat, să tai din rădăcină. Şi să învingi terorismul”.

„Trebuie să lăsăm focul să vorbească (...). Să deschidem porţile iadului”, a scris pe Twitter și colegul şi rivalul său de extremă dreapta, ministrul de finanţe israelian, Bezalel Smotrich, fără a menţiona explicit Libanul, dar făcând aluzie la moartea soldaţilor.

Acordul dintre Statele Unite şi Iran este perceput în Israel ca o ameninţare la adresa statului evreu şi un eşec al premierului Benjamin Netanyahu în a-l forţa pe Donald Trump să ia în considerare imperativele de securitate israeliene.

Sporind presiunea asupra lui Netanyahu - a cărui majoritate atârnă de un fir de aţă în perspectiva alegerilor programate pentru cel târziu la sfârşitul lunii octombrie -, Avigdor Lieberman, liderul unui partid naţionalist de opoziţie, cerând un „tribut greu (...) de pe urma căruia cealaltă parte nu îşi va reveni niciodată”.

Dacă după moartea celor patru soldaţi suburbiile sudice ale Beirutului - bastion al Hezbollah - „mai rămân în picioare, este un eşec direct al prim-ministrului şi al ministrului apărării”, a scris el pe Twitter.

Conform unui sondaj publicat vineri de ziarul Maariv, 63% dintre israelieni sunt „îngrijoraţi de viitorul Statului Israel” după semnarea acordului de pace SUA-Iran.