Trump îi atacă pe criticii acordului de pace cu Iranul: „Sunt geloși, oameni răi sau proști”

Foto: Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a criticat, joi, prin intermediul reţelei sale, Truth Social, pe cei care critică memorandumul de înţelegere semnat cu o zi înainte cu Iranul pentru a pune capăt războiului, considerându-l prea favorabil regimului iranian.

„Aceşti proşti, care cred că nu am fost suficient de dur cu Iranul, când bursele Tocmai au atins un MAXIM ISTORIC, iar preţurile la Petrol «o iau la vale», sunt fie geloşi, fie oameni răi, fie proşti", a scris preşedintele american.

Anterior, secretarul apărării american, Pete Hegseth, i-a mustrat pe aliaţii care nu au reuşit să ajute Statele Unite în cererea lor de ajutor pentru baze sau porturi europene pentru a ataca ţinte din Iran, concluzionând că situaţia „a fost ruşinoasă”.

„Prea mulţi dintre aliaţii noştri au spus nu, sau au încercat să ne sufoce cu dezbateri juridice abstracte, sau ne-au criticat public pentru că facem ceea ce ei înşişi nu doresc sau nu pot face. A fost ruşinos”, a declarat Hegseth, care participă la o reuniune a miniştrilor apărării ai NATO.