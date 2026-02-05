„Întregul sistem de comandă și control al trupelor ruse s-a prăbușit”, anunță Ucraina. Musk le-a tăiat rușilor accesul la Starlink

Rușii foloseau sistemul Starlink pentru atacuri cu drone. Foto: Profimedia Images

Ministerul Apărării din Ucraina a declarat, joi, că accesul rușilor la terminalele Starlink în Ucraina a fost „tăiat”, ceea ce, potrivit autorităților ucrainene, a perturbat comunicațiile militare rusești.

„Inamicul nu se confruntă doar cu o problemă, ci cu o catastrofă. Întregul sistem de comandă și control al trupelor s-a prăbușit. Operațiunile de asalt au fost oprite în multe zone”, a declarat Serhii Beskrestnov, consilier al ministrului ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, potrivit CNN.

Fedorov a precizat că SpaceX colaborează cu Ucraina pentru a actualiza o „listă albă” de terminale Starlink aprobate și verificate, în timp ce sistemele rusești neautorizate au fost blocate.

CNN a relatat anterior despre practica Rusiei de a monta sisteme Starlink pe dronele sale de atac, ceea ce permite acestor arme să ocolească apărarea electronică a Ucrainei, care dezactivează dronele prin bruiajul semnalelor GPS și radio, și să lovească mai adânc în interiorul țării.

Ucraina s-a bazat, de asemenea, masiv pe Starlink încă de la începutul războiului, folosindu-l pentru comunicațiile militare și drone, precum și pentru sistemele informatice ale instituțiilor publice, cum ar fi spitalele și școlile.

„Terminalele Starlink adăugate pe «lista albă» funcționează. Terminalele rușilor au fost deja blocate”, a declarat Fedorov într-un comunicat de joi. „Continuăm să verificăm terminalele Starlink. Primul lot de terminale incluse pe «lista albă» este deja operațional.”

Aceasta vine după ce Elon Musk, fondatorul SpaceX, compania care deține Starlink, a declarat la începutul acestei săptămâni că se iau măsuri pentru a opri utilizarea „neautorizată” a internetului prin satelit de către Rusia. Musk a reiterat joi că este „important să îți înregistrezi terminalul Starlink dacă te afli în Ucraina”.

Ministerul Apărării al Rusiei nu a comentat afirmațiile privind întreruperile Starlink.