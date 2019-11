Inundaţii de proporţii istorice în Veneţia. Apele au urcat la cote fără precedent - VIDEO

Inundaţii de proporţii istorice în Veneţia. Apele mării au urcat la cote fără precedent şi au invadat străvechea catedrală San Marco şi piaţa cu acelaşi nume.

Specialiştii se tem că monumentele istorice au suferit pagube ireparabile.

„Suntem pe punctul de a înfrunta o maree mai mult decât excepţională. Toată lumea este mobilizată pentru a gestiona urgenţa”, a scris pe Twitter primarul Veneţiei, Luigi Brugnaro.



Marţi, la orele 5:30 ale dimineţii atât Veneţia, cât şi localitatea învecinată Chioggia au tras semnalul de alarmă, avertizând populaţia privind mareea înaltă care atinsese 127 de centimetri în cursul zilei şi care ar putea dura întreaga săptămână dacă vor continua ploile ce afectează Italia.



Ca urmare a fenomenului, grădiniţele şi şcolile primare au fost închise.

