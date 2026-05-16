Ironia sorții. Orban se așteaptă la plăți compensatorii de 38 de milioane de forinți. Magyar: Banii ajung la un orfelinat din Ucraina

3 minute de citit Publicat la 13:43 16 Mai 2026 Modificat la 13:43 16 Mai 2026

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat că Viktor Orban nu va primi niciun ban din plățile compensatorii de 38 de milioane de forinți la care ar avea dreptul după pierderea puterii. Foto: Getty Images

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat că Viktor Orban nu va primi niciun ban din plățile compensatorii de 38 de milioane de forinți la care ar avea dreptul după pierderea puterii. Magyar spune că banii cuveniți foștilor miniștri din guvernul precedent vor fi donați unui orfelinat din Ucraina.

Orban se așteaptă la plăți compensatorii de 38 de milioane de forinți Magyar îi transmite că banii vor ajunge la un orfelinat din Ucraina

„Viktor Orban, care, pe hârtie, nu deține aproape nimic, ar avea dreptul la 38.801.013 forinți plăți compensatorii, în baza legii pe care chiar el a introdus-o, pentru jefuirea țării noastre. Nu va primi acești bani”, a scris Péter Magyar pe X.

Viktor Orbán, who, on paper, owns almost nothing, would be entitled to 38,801,013 HUF in severance pay under the very law he introduced - for plundering our country.

He will not receive it. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) May 15, 2026

Magyar a confirmat joi, după predarea oficială a responsabilităților ministeriale, că fostul cabinet a fost de acord cu această măsură.

După ceremonia de predare, despre care Magyar a spus că s-a desfășurat într-o atmosferă „nu tocmai bună”, noul șef al guvernului a anunțat că vor începe investigații privind fosta administrație.

Magyar l-a acuzat pe fostul premier Viktor Orban și pe membrii partidului său, Fidesz, că au îndatorat țara, în timp ce și-au umplut propriile buzunare prin corupție și clientelism, scrie tvpworld.com.

Noul premier a făcut referire la creșterea datoriei publice la aproape 75% din PIB și inflația care a atins un vârf de 26% în 2023. El a spus că, în același timp, oligarhii apropiați puterii au încasat zeci de miliarde de forinți din contracte guvernamentale, ceea ce arată, în opinia sa, modul în care Fidesz a „jefuit și trădat” Ungaria.

Potrivit legislației ungare, miniștrii și adjuncții lor au dreptul, la final de mandat, la plăți compensatorii calculate în funcție de perioada petrecută în funcție. Magyar a spus că, în cazul miniștrilor, suma totală ajunge la 350 de milioane de forinți, aproximativ 970.000 de euro. Dacă sunt incluse și plățile pentru adjuncții miniștrilor, totalul se apropie de 1 miliard de forinți.

„Le cer miniștrilor care ne-au distrus țara și au îndatorat-o să nici nu se gândească să ia acești bani. „Având în vedere starea în care au lăsat țara, este cel mai mic lucru pe care îl pot face: să nu ia zeci de milioane de forinți sub formă de plăți compensatorii”, a spus Magyar miercuri, când a anunțat măsura.

Orfelinatul ucrainean care ar urma să primească banii se află chiar dincolo de granița de est a Ungariei, într-un sat locuit în mare parte de minoritatea maghiară din Ucraina.

Plățile compensatorii ale lui Orban

Orban, al cărui partid Fidesz a pierdut puterea în alegerile parlamentare de luna trecută, nu a participat la predarea mandatului de joi și nu se numără printre foștii oficiali care au acceptat să renunțe la plățile compensatorii.

Magyar a spus că va refuza să semneze documentele necesare pentru autorizarea plăților, ceea ce lasă sub semnul întrebării sumele la care ar avea dreptul fostul premier.

Ca fost parlamentar, Orban ar urma să primească echivalentul a trei luni de salariu, adică 6,37 milioane de forinți, aproximativ 17.700 de euro. În plus, ar avea dreptul la șase luni de salariu de premier, în valoare de 32,4 milioane de forinți, aproximativ 90.000 de euro.

Pe lângă aceste plăți compensatorii, în valoare totală de aproximativ 107.000 de euro, Orban ar avea dreptul, potrivit legislației ungare, la o mașină cu șofer pentru următorii 16 ani și la un birou cu doi angajați timp de opt ani.

Magyar, care nu a vorbit personal cu Orban de la alegeri, a spus că va încerca să blocheze acordarea oricăror privilegii fostului premier. Deocamdată, acestea sunt afectate de înghețarea generală a cheltuielilor publice neesențiale, măsură impusă miercuri de noul șef al guvernului.