Israelul investighează acuzațiile vizând aplicația de spionaj ”Pegasus”

Guvernul israelian ar fi înființat un grup de lucru pentru a face față consecințelor dezvăluirilor proiectului Pegasus privind utilizarea de instrumente de spionaj vândute guvernelor autoritare de către compania israeliană de supraveghere NSO Group.

O echipă care include reprezentanți ai Ministerului Apărării, ai Ministerului Justiției, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Agenției de Informații și ai Mossad, agenția națională de informații, este gata să efectueze o investigație pentru a stabili dacă sunt necesare „modificări de politică” în ceea ce privește exporturile cibernetice sensibile, au raportat mai multe mass-media israeliene, marți seară, invocând oficiali anonimi.

Rapoartele vin ca o presiune diplomatică se ridică asupra Israelului din cauza îngrijorărilor, guvernul a permis abuzurile statelor represive din întreaga lume, acordând licențe de export către NSO pentru softwareel spion.

Există, de asemenea, întrebări dacă agențiile de informații israeliene au fost utilizate pentru a obține acces la informațiile colectate de clienții NSO - ceea ce Israelul și firma de supraveghere neagă ferm.

Miercuri, Emmanuel Macron a solicitat efectuarea unei serii de investigații în cazul spyware-ului Pegasus, a declarat premierul francez Jean Castex. Telefonul președintelui Macron se află pe o listă cu potențiale ținte ale unei supravegheri în favoarea Marocului, potrivit publicației franceze Le Monde.

”Obiectivul este să aflăm ce s-a întâmplat, să analizăm această problemă și să învățăm lecții”

O investigaţie la nivel global publicată duminică de 17 organizaţii media, condusă de grupul jurnalistic non-profit din Paris Forbidden Stories, a afirmat că Pegasus a fost folosit în atacuri cibernetice reuşite sau nu împotriva unor smartphone-urilor aparţinând unor jurnalişti, oficiali guvernamentali şi activişti pentru drepturile omului.

Lista include cel puțin 180 de ziariști ( inclusiv reporteri, redactori și editori de la Financial Times, CNN, New York Times, France 24, The Economist, Associated Press și Reuters) , 600 de politicieni, 85 de militanți pentru drepturile omului sau 65 de directori de companii, potrivit analizei citate. Numeroase contacte sunt din Maroc, Arabia Saudită sau Mexic.

Pegasus infectează iPhone-urile și dispozitivele Android pentru a permite operatorilor să extragă mesaje, fotografii și e-mailuri, să înregistreze apeluri și să activeze în secret microfoane.

NSO a fost creată în 2010 de doi israelieni: Shalev Hulio și Omri Lavie, iar compania se prezintă ca fiind un furnizor de soluții de cyber-security pe care agențiile guvernamentale să le folosească contra terorismului și infractorilor.

