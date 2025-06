Israelul a preluat controlul navei cu ajutoare pentru Gaza: „Show-ul s-a terminat”. Greta Thunberg și activiștii acuză c-au fost răpiți

Forțele israeliene au preluat controlul asupra navei cu care Greta Thunberg și mai mulți activiști au încercat săa ducă ajutoare umanitare în Fâșia Gaza. Ambarcațiunea se îndreaptă acum către un port din Israel, scrie The Guardian.

Iahtul sub pavilion britanic Madleen, operat de Coaliția Flotilei Libertății (FFC) pro-palestiniene, avea în plan să livreze o cantitate simbolică de ajutoare către Gaza luni și să atragă atenția internațională asupra crizei umanitare din regiune.

SOS! the volunteers on 'Madleen' have been kidnapped by Israeli forces.

Greta Thunberg is a Swedish citizen.

Pressure their foreign ministries and help us keep them safe!



Web: https://t.co/uCGmx8sn8j

X : @SweMFA

FB : @SweMFA

IG : swedishmfa#AllEyesOnMadeleen pic.twitter.com/76Myrg2Bnz