Israelul bombardează din nou Gaza. Ajutorul umanitar a fost suspendat

Fragilul armistițiu intermediat de administrația Trump între Israel și Hamas pare să se prăbușească la mai puțin de o săptămână după semnarea lui. Israelul a reluat duminică bombardamentele asupra sudului Fâșiei Gaza și a anunțat suspendarea livrărilor de ajutor umanitar, acuzând gruparea islamistă că a încălcat acordul de încetare a focului, scrie BBC.

Armata israeliană a declarat că luptători Hamas au tras cu o rachetă antitanc și au deschis focul asupra trupelor IDF în apropiere de Rafah. În replică, Hamas a transmis că nu are cunoștință de asemenea confruntări și a acuzat Israelul că „violează acordul și inventează pretexte pentru a-și justifica crimele”.

„Val de lovituri” în sudul Gazei

Potrivit armatei israeliene, a început „un val de lovituri” asupra țintelor Hamas din sudul Fâșiei Gaza, în special în zona Khan Younis. Imagini verificate de BBC arată coloane de fum ridicându-se deasupra orașului.

Un oficial militar israelian a spus că ar putea urma și alte atacuri, „ca răspuns la multiplele violări ale acordului de încetare a focului”. Premierul Benjamin Netanyahu a convocat o ședință de urgență cu șefii armatei și ai serviciilor de securitate, cerându-le „să acționeze cu forță împotriva țintelor teroriste din Gaza”.

Hamas pierde un comandant important

Surse locale citate de corespondentul BBC în Gaza, Rushdi Abualouf, afirmă că un raid israelian asupra localității al-Zawaida, în centrul Fâșiei Gaza, a ucis șase membri ai Brigăzilor al-Qassam – aripa armată a Hamas – printre care și Yahya al-Mabhouh, comandantul unității de elită din Batalionul Jabalia.

Atacul ar fi vizat o cafenea improvizată pe malul mării. Este una dintre cele mai semnificative pierderi pentru forțele Hamas de la semnarea armistițiului.

Într-un alt bombardament, asupra localității Nuseirat, trei persoane au murit, potrivit medicilor de la Spitalul al-Aqsa.

Ajutorul umanitar, suspendat

Un oficial israelian a confirmat că toate transporturile de ajutor umanitar către Gaza au fost suspendate „până la noi ordine”, ca urmare a „încălcărilor flagrante ale acordului” de către Hamas.

Până acum, sute de camioane cu hrană, apă și medicamente treceau zilnic prin punctul Rafah, în baza armistițiului intrat în vigoare la 10 octombrie. Blocarea transporturilor ar putea agrava criza umanitară din Gaza, unde ONU a confirmat deja o stare de foamete în august, după luni de blocadă.

Trump, prins între laude și haos

Președintele american Donald Trump, cel care a mediat înțelegerea de pace semnată la Sharm el-Sheikh, se confruntă acum cu o deteriorare rapidă a situației.

„Nici măcar nu a trecut o săptămână, iar armistițiul fragil pe care președintele Trump îl anunța ca pe o victorie este, după toate aparențele, grav compromis”, notează corespondenta BBC Nomia Iqbal.

Surse apropiate negocierilor au declarat pentru CBS că Trump ar fi fost motivat să intervină în conflict după ce, luna trecută, Israelul a bombardat Doha – capitala Qatarului, mediatorul principal între cele două părți.

Acum însă, Trump pare să își fi schimbat tonul: într-o postare recentă, a avertizat că „dacă Hamas continuă să ucidă oameni în Gaza, vom fi obligați să intervenim și să îi eliminăm”.

O pace care se destramă rapid

Conform termenilor acordului, armata israeliană trebuia să se retragă din aproape jumătate din teritoriul Gazei, păstrând controlul asupra așa-numitului „coridor Netzarim” – o rută strategică ce împarte teritoriul între nord și sud.

În schimb, Hamas s-a angajat să predea armele și să renunțe la controlul politic asupra Gazei – un punct pe care, potrivit surselor israeliene, nu l-a respectat.

Situația din teren indică o escaladare rapidă. În doar 24 de ore, cel puțin nouă palestinieni au fost uciși în atacurile israeliene, potrivit Ministerului Sănătății controlat de Hamas. De la începutul ofensivei israeliene din octombrie 2023, bilanțul total al morților din Gaza a depășit 68.000 de persoane, conform aceleiași surse.

Tensiune și teamă în Gaza

Corespondentul BBC din Gaza descrie o atmosferă de panică: oamenii s-au retras în corturi sau în casele avariate, iar prețurile produselor de bază au început deja să crească. „Mulți locuitori spun că nu și-au imaginat că bombardamentele israeliene vor reveni atât de repede. Ușurarea adusă de armistițiu s-a transformat în frică și incertitudine”, relatează Rushdi Abualouf.

În lipsa unei forțe internaționale de stabilizare – promisă în acordul de la Sharm el-Sheikh, dar încă neconstituită – analiștii avertizează că Gaza riscă nu doar reluarea războiului cu Israelul, ci și un posibil conflict intern între Hamas și facțiunile rivale palestiniene.