ISW: Ucrainenii avansează pe linia frontului în trei zone. Ofensiva rusă, împotmolită

1 minut de citit Publicat la 16:49 05 Sep 2026 Modificat la 16:49 05 Sep 2026

Militarii ucraineni au reușit să stopeze mai multe acțiuni ofensive ale Rusiei de pe linia frontului. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Forțele ucrainene au înregistrat în ultimele mai multe succese în regiunile Harkov, Donețk și Dnipropetrovsk și au stopat mai multe ofensive ale armatei ruse de pe linia frontului, se arată într-un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

În același timp, ISW precizează că anunțurile făcute de armata rusă, legate de încercuirea a 2.000 de militari ucraineni la nord-est de Harkov, sunt false și nu se confirmă.

În nordul regiunii Harkov, unitățile ucrainene reușesc să țină linia frontului și să resping atacurile forțelor armate ruse.

În același timp, în direcția Kupiansk, trupele ruse au continuat acțiunile ofensive, fără a reuși să facă însă vreun avans teritorial. dar nu asu fost înregistrate avansuri confirmate. Contraatacurile ucrainene, dimpotrivă, au avut succes.

Astfel, în regiunea Donețk, forțele ucrainene au avansat la est de Sloviansk. Pe 4 septembrie, un blogger militar rus a anunțat capturarea localității Nikonovka (la sud-est de Sloviansk), dar nu există nicio confirmare independentă a acestei informații, a menționat raportul ISW.

De asemenea, în direcția Konstantinovka-Druzhkovka, trupele ruse au organizat o ofensivă pe 3-4 septembrie, dar nu au putut avansa – forțele ucrainene au reușit să mențină linia frontului și au împiedicat încercările rușilor de a avansa în Konstantinovka și împrejurimile sale.

Trupele ruse au continuat atacurile și în direcția Pokrovsk, fără a obține însă succese confirmate în ultimele zile.

În schimb, în regiunea Dnipropetrovsk, trupele ucrainene au pătruns în direcția Novopavlivka. Totodată, forțele Kievului au avansat spre vest de Kotliarivka (la est de Novopavlivka), se arată în raportul ISW.