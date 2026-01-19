Italienii vor să monteze detectoare de metale în școli, din cauza numărului mare de incidente violente din unitățile de învățământ

Măsura folosirii detectoarelor de metale la intrarea în şcoli este deja în vigoare de aproape un an în unele școli din zona Napoli. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Ministrul Educaţiei din Italia Giuseppe Valditara a anunţat că va prezenta la următoarea şedinţă de guvern un proiect care prevede introducerea detectoarelor de metal la intrarea în şcoli. Această propunere vine după ce a crescut numărul violenţelor din instituţiile de învăţământ din Italia, iar vineri, într-un liceu din localitatea La Spezia un tânăr în vârstă de 19 ani, Zouhair Atif, l-a înjunghiat și l-a ucis pe colegul său de clasă, Abanoud Youssef, în vârstă de 18 ani.

„Analizăm dacă, la cererea școlilor și în consultare cu prefecții, ar fi oportun să se implementeze verificări cu detectoare de metal la intrări”, a declarat ministrul italian „Nu detectoare de metale răspândite peste tot, ci doar acolo unde sunt solicitate în mod expres”, relatează La Stampa.

Această măsură, puternic inspirată din Statele Unite ale Americii, este deja în vigoare de aproape un an în unele școli din zona Napoli, unde problema a apărut mai devreme și mai pregnant decât în ​​alte orașe. În mai multe zone ale orașului, nu doar în suburbii, controalele la intrarea în școli au fost consolidate, cu detectoare de metale, unități canine și percheziții efectuate de forțele de ordine, și cu rezultate bune.

Acum, însă, ministrul Valditara vrea să o transforme într-o măsură la nivel național, deoarece „cuțitele sunt din ce în ce mai răspândite; a le avea pare să fi devenit la modă și sunt din ce în ce mai mult cumpărate online”, a argumentat acesta. Dar solicitarea de a utiliza detectoare de metale la intrare „trebuie să vină de la școală și cu aprobarea prefecturii”, prin urmare „nu va exista nicio impunere”.

Posibilitatea detectoarelor de metale ar fi, de fapt, realizată „numai dacă soluția este luată în considerare de către școli și în colaborare cu instituțiile și autoritățile de securitate”. Guvernul, însă, nu trebuie să se oprească la măsurile de prevenție din școli. „Dacă nu producem o revoluție culturală”, spune Valditara, „riscăm ca aceste cuțite să nu mai fie aduse la școală, ci mai degrabă să fie duse în altă parte ”. Ministrul Educației consideră că este necesar „să se pună accentul pe responsabilitate, maturitate și pe un sistem școlar care să ajute la rezolvarea problemelor”.

Această iniţiativă este susținută de ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, care solicită o perspectivă mai largă asupra problemei: „Trebuie să existe ceva care să depășească sistemele de securitate, sistemele tradiționale de prevenție, ceva care să privească și cultura și educația acestor copii. Și, de asemenea, un pic de simț al responsabilității”, a declarat acesta pentru Tg5. „Trebuie să ne întrebăm cum este posibil ca elevii de la școală să își regleze conturile folosind cuțite, pe care le aduc de acasă”.

Această „responsabilizare” sporită a minorilor poate fi deja întrezărită, susține Piantedosi, în pachetul de măsuri de securitate care va fi prezentat Consiliului de Miniștri, poate chiar săptămâna viitoare, dar cu siguranță până la sfârșitul lunii. Pe lângă un decret, ar trebui să existe și un proiect de lege care, pe această temă, să introducă măsuri care să ducă la reducerea violenţelor în şcoli, în apropierea școlilor și sau a parcurilor publice.

Partidul Liga, însă, face presiuni pentru transformarea acestui proiect de lege într-un decret, cel puțin în ceea ce privește partea sa referitoare la minori, utilizarea cuțitelor și siguranța în jurul școlilor. Vicepremierul Matteo Salvini a declarat cu privire la evenimentele de vineri: „Prea multă violență, prea multe cuțite, chiar și în rândul celor foarte tineri”, a scris acesta pe rețelele sociale. „În pachetul de securitate, am inclus deja o măsură pentru limitarea accesului cu arme albe, dar pe lângă lege, avem nevoie de prevenție și educație.”