Iubita și fiica lui Lavrov au obținut pașapoarte de Emirate imediat după invazie. Svetlana Poliakova ar avea influență mare la MAE rus

Iubita lui Serghei Lavrov, șeful diplomației lui Putin, dar și fiica acestuia au obținut pașapoarte ale Emiratelor Arabe Unite imediat după declanșarea războiului din Ucraina. Informația a fost publicată de Fundația Anticorupție (FBK) și este citată de The Moscow Times.

Svetlana Poliakova, despre care FBK afirmă că este iubita lui Lavrov, în condițiile în care ministrul este căsătorit oficial cu o altă femeie, Maria Lavrova, a primit cetățenia EAU „pentru merite față de stat”, pe 28 decembrie 2022. Fiica ei, Polina Kovaleva, fiica vitregă a lui Lavrov, a devenit cetățeană a Emiratelor cu puțin timp înainte, în baza faptului că era angajată acolo.

După cum a relatat, anterior, publicația „Vajnie istorii”, Poliakova e de mulți ani într-o relație amoroasă cu Lavrov și ar avea o influență considerabilă în cadrul ministerului rus de externe. Ea s-a ocupat de afaceri legate de minister, iar rude ale sale au ajuns să ocupe mai multe funcții-cheie în cadrul acestuia. Poliakova deține proprietăți imobiliare în valoare de peste 700 de milioane de ruble.

Kovaleva a studiat la Imperial College Business School din Londra și a deținut mai multe companii britanice. FBK a identificat în cazul ei proprietăți de lux în Regatul Unit în valoare de aproximativ 4,4 milioane de lire sterline. După declanșarea invaziei din 2022 și introducerea sancțiunilor, aceasta ar fi părăsit Regatul Unit și s-ar fi angajat la Qatar Investment, în Doha, potrivit FBK.

Obținerea cetățeniei Emiratelor Arabe Unite este extrem de dificilă. Procedura obișnuită de naturalizare pentru străini presupune 30 de ani de ședere neîntreruptă în țară, cunoașterea limbii arabe și o reputație impecabilă.

Din 2021 există și posibilitatea acordării cetățeniei pentru „merite deosebite”, în cazul investitorilor, oamenilor de știință, medicilor, inventatorilor, artiștilor și al altor câteva categorii. O persoană nu poate, însă, depune singură o cerere: candidatura trebuie propusă de autoritățile federale sau de curțile conducătorilor emiratelor.