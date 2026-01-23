JD Vance, nou atac la adresa Europei: “A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”

JD Vance a respins acuzațiile potrivit cărora administrația Trump urăște Europa. Foto: Getty Images

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat joi, într-un interviu acordat Newsmax, că Europa se îndreaptă spre “sinuciderea civilizației”. JD Vance a indicat în acest sens prețurile ridicate la energie în Europa și faptul că resursele pe care le are continentul european nu sunt exploatate eficient.

“Europa a apucat cu siguranţă pe această cale, din fericire, nu a ajuns încă acolo, dar a apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”, a spus Vance.

Vicepreşedintele a precizat că criticile administraţiei Trump la adresa Europei provin din dorinţa de a o vedea consolidându-se din punct de vedere politic, economic şi militar.

JD Vance a respins acuzațiile potrivit cărora administrația Trump urăște Europa, însă a precizat că nu poate să vadă cum statele europene se îndreaptă “spre prăpastie”:

“De ce ne pasă de NATO? Pentru că vrem ca Europa să fie capabilă să se apere, dacă, Doamne fereşte, ar fi invadată. De fapt, noi iubim Europa”, a spus el.

Europa criticată în mod repetat de JD Vance

Amintim că în februarie 2025, JD Vance a criticat continentul european pentru ceea ce a considerat a fi restricționarea libertății de exprimare.

„Trebuie să facem mai mult decât să vorbim despre valorile democratice. Trebuie să le trăim acum. În memoria vie a multora dintre voi din această sală, Războiul Rece a poziționat apărătorii democrației împotriva unor forțe mult mai tiranice pe acest continent. Și gândiți-vă la partea din acea luptă care cenzura disidenții, închidea biserici, anula alegeri. Erau ei cei buni? Cu siguranță nu. Și slavă Domnului că au pierdut Războiul Rece.

Au pierdut pentru că nu valorificau și nu respectau toate binecuvântările extraordinare ale libertății – libertatea de a surprinde, de a greși, de a inventa, de a construi. Se pare că nu poți impune inovația sau creativitatea, așa cum nu poți obliga oamenii ce să gândească, ce să simtă sau în ce să creadă.

Și noi credem cu siguranță că aceste lucruri sunt legate între ele. Din păcate, când privesc Europa de astăzi, nu este întotdeauna clar ce s-a întâmplat cu unii dintre învingătorii Războiului Rece.”

Prin comparație, Marco Rubio este descris ca fiind un „aliat solid” de către oficialii europeni și este văzut, în general, ca o persoană mai aliniată priorităților din mainstream-ul european, mai ales când vine vorba de securitate și de războiul din Ucraina.