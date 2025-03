JD Vance şi familia sa, întâmpinați de protestatari pro-ucraineni în Vermont, unde veniseră în vacanță. "Du-te la schi în Rusia"

JD Vance şi familia sa, întâmpinați de protestatari pro-ucraineni în Vermont, unde veniseră în vacanță. FOTO Colaj foto X

Vicepreşedintele JD Vance şi familia sa au fost întâmpinaţi de sute de protestatari pro-ucraineni atunci când a ajuns într-o stațiune de schi din Vermont. Avea în plan să stea la un hotel de patu stele, dar pentru protecția lui a fost mutat într-o altă locație care nu a fost dezvăluită, scrie New York Post.

Protestatarii au afișat bannere în care scriau că Vance e o „rușine națională”, l-au acuzat că este un „trădător” și l-au îndemnat să se ducă cu familia „la schi în Rusia”, scrie Fox News „Nu îți este rușine? Sprijini Ucraina”, scria pe un alt banner, potrivit imaginilor Buzz Feed.

Familia Vance, despre care s-a spus că „a schiat în altă zonă” pentru a evita mulţimea de protestatari, a ajuns să fie „mutată într-o locație necunoscută după aceste tensiuni.

Protestul de la staţiunea de schi vine la o zi după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost dat afară de la Casa Albă după o dispută în timpul unei întâlniri cu preşedintele Donald Trump, secretarul Marco Rubio şi Vance în Biroul Oval.

În timpul întâlnirii, Vance l-a criticat pe Zelenski pentru că a acţionat „lipsit de respect” şi i-a spus că „ar trebui să-i mulţumească preşedintelui pentru că a încercat să pună capăt” războiului cu Rusia.

Protest anti JD Vance în Vermont.

„Cu tot respectul, cred că este lipsit de respect din partea dvs. să veniţi în Biroul Oval pentru a încerca să litigaţi acest lucru în faţa presei americane”, a spus Vance. „Chiar acum mergeţi şi forţaţi recruţii să meargă pe front pentru că aveţi probleme cu forţa de muncă. Ar trebui să-i mulţumiţi preşedintelui pentru că încearcă să pună capăt acestui conflict.”

Aceste proteste erau anunțate la începutul săptămânii, dar au luat o altă întorsătură, în urma disputei din Biroul Oval.

Săptămâna trecută, guvernatorul republican din Vermont, Phil Scott, i-a îndemnat pe protestatari să țină cont că Vance vine acolo și că vien cu familia cu copii mici. „Deși s-ar putea să nu fim întotdeauna de acord, ar trebui să fim respectuoși”, a spus Scott într-o declarație joi. „Vă rog să îi urmăm bun venit în Vermont și sper că vor avea ocazia să se bucure de ceea ce face ca statul nostru și pe cei din Vermont să fim atât de speciali”.

Inițial, locuitorii din Vermont voiau să protesteze față de măsurile anunțate de administrația Trump.

