Joe Biden a semnat un contract cu o agenție de talente din Los Angeles

Agenția de talente are legături și cu familia Obama. Foto: Getty Images

Fostul președinte american Joe Biden a semnat cu o agenție de talente din Los Angeles - marcând un pas important în conturarea carierei sale post-prezidențiale, notează BBC.

Semnarea marchează o reunire cu Creative Artists Agency (CAA), care l-a reprezentat anterior din 2017 până în 2020.

„Președintele Biden este una dintre cele mai respectate și influente voci ale Americii în afacerile naționale și globale”, a declarat Richard Lovett, co-președinte al CAA, într-o declarație.

„Angajamentul său de o viață în serviciul public este unul de unitate, optimism, demnitate și posibilitate”, a spus Lovett. „Suntem profund onorați să fim din nou parteneri cu el”.

Agenția de talente are legături și cu fostul președinte Barack Obama și cu fosta Primă Doamnă Michelle Obama.

Biden, în vârstă de 82 de ani, a rămas în mare parte tăcut cu privire la planurile sale după cariera sa de cinci decenii în serviciul public, dar când a părăsit Casa Albă în ianuarie, el și-a liniștit susținătorii spunând: „Părăsim funcția, nu părăsim lupta”.

La doar două săptămâni de la plecarea sa din funcție, nu există niciun indiciu clar că ar avea în pregătire o nouă carte sau un nou proiect.

În timpul perioadei sale anterioare în care a semnat cu agenția de talente, el și-a publicat cartea de memorii, Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose, în 2017.

Cartea, care a relatat pierderea fiului său cel mare, Beau, a devenit bestsellerul numărul unu din New York Times și a inspirat turneul său de promovare a cărții American Promise, considerat pe scară largă ca un pas înainte către candidatura sa la președinția din 2020.

Deși își menține un profil relativ discret, fostul președinte a fost văzut în jurul casei sale din Delaware și rămâne în contact cu foști colaboratori și asociați. De asemenea, el a devenit recent străbunic, odată cu nașterea nepoatei sale.

Deși CAA este de obicei legată de marile staruri de cinema și de celebritățile A-list, nu este neobișnuit ca agenția să lucreze și cu politicieni și grupuri de susținere socială.

Parteneriatul dintre familia Obama și CAA prin intermediul companiei lor de producție, Higher Ground, a dus la crearea de filme și emisiuni de televiziune premiate, inclusiv documentarul American Factory, câștigător al premiului Oscar.

În plus, Hillary Clinton, fost candidat la președinție și secretar de stat, a semnat cu CAA pentru a-și reprezenta proiectele de carte, inclusiv Hard Choices, care a relatat despre mandatul său ca diplomat de top al Americii.