Joe Biden, mesaj emoționant după diagnosticul de cancer. "Vă mulțumim pentru că ne-ați întărit cu dragoste și sprijin"

Fostul președinte american Joe Biden a postat un mesaj de speranță și recunoștință pe X după ce cu o zi în urmă, biroul său a anunțat că acesta suferă de o formă agresivă de cancer.

"Cancerul ne atinge pe toți. Ca mulți dintre voi, eu și Jill am învățat că suntem cei mai puternici în locurile rănite. Vă mulțumim pentru că ne-ați întărit cu dragoste și sprijin", a scris Biden într-un mesaj postat pe X, alături de o fotografie în care apare alături de soția sa, Jill Biden, și de pisica familiei.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU